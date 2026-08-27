Việt Nam sở hữu công viên 100 triệu USD, hoạt động động 20 năm vẫn hút khách, liên tục được nâng cấp, là vườn thú bán hoang dã đầu tiên tại Thủ đô

Năm 2008 khi khu vực Tây Hà Nội vẫn còn hoang sơ. Doanh nhân Nguyễn Trường Sơn (sinh năm 1945) đã mạnh tay chi 100 triệu USD xây dựng Công viên Thiên đường Bảo Sơn rộng 20ha.

Khai trương năm 2008, Công viên Thiên đường Bảo Sơn là một phần của khu đô thị An Khánh do Tập đoàn Bảo Sơn phát triển. Dự án được định hướng là tổ hợp vui chơi, giải trí kết hợp trải nghiệm văn hóa và sinh thái.

Hiện nay, Công ty TNHH MTV Du lịch Giải trí Thiên đường Bảo Sơn là đơn vị trực tiếp quản lý và vận hành tổ hợp 20ha này. Đây là một cấu phần lõi trong hệ sinh thái Tập đoàn Bảo Sơn của Chủ tịch Nguyễn Trường Sơn (sinh năm 1945) – vị đại gia kín tiếng với danh mục đầu tư trải rộng từ bất động sản, y tế, giáo dục đến xuất nhập khẩu.

Sau 18 năm hoạt động, dự án vẫn khai thác tốt mô hình "tất cả trong một" nhờ việc sở hữu quỹ đất đủ lớn để tích hợp đa dạng hạng mục. Nổi bật nhất phải kể đến khu Safari rộng 2,6ha ra mắt năm 2017 – vườn thú bán hoang dã đầu tiên tại Hà Nội, nơi nuôi dưỡng nhiều cá thể hiếm như hổ trắng, sư tử trắng hay linh cẩu đốm.

Cùng với Safari, hệ sinh thái giải trí tại đây được lấp đầy bởi Thủy cung 10.000m2 (thiết kế theo hình Hòn Trống Mái), khu nông trại, tổ hợp hơn 20 trò chơi, rạp chiếu phim và hệ thống lưu trú, ẩm thực.

Một điểm nhấn khác là khu làng nghề rộng khoảng 10.000m2, giới thiệu các sản phẩm thủ công truyền thống của nhiều làng nghề phía Bắc. Tại đây, du khách có thể tìm hiểu quy trình chế tác các sản phẩm thủ công, trải nghiệm một số công đoạn sản xuất và tham quan không gian tái hiện đời sống làng quê Việt Nam.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Sơn, từng cho biết: “Tôi mong rằng những đứa trẻ sau khi trở về từ Thiên đường Bảo Sơn sẽ không chỉ có một ngày vui chơi, tham quan mà còn đem về những kiến thức văn hóa dân tộc Việt Nam một cách trực quan. Vun đắp trong thế hệ trẻ niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ những giá trị của dân tộc. Và với du khách quốc tế khi đến đây sẽ được cảm nhận rõ ràng hơn về một Việt Nam tươi đẹp và truyền thống văn hóa ngàn đời” .

Trong bối cảnh thị trường giải trí ngày càng cạnh tranh gay gắt, Thiên đường Bảo Sơn không chọn cách "ngủ quên". Những năm gần đây, doanh nghiệp liên tục rót vốn mở rộng và cập nhật các xu hướng giải trí mới nhằm giữ chân du khách.

Tháng 4/2023, công viên nước Castaway Lagoon chính thức vận hành sau 5 tháng thi công thần tốc dưới bàn tay thiết kế của các kiến trúc sư Úc. Gần đây nhất, tổ hợp này tiếp tục đưa vào khai thác Cosmos Theater – rạp phim 100 chỗ ngồi ứng dụng công nghệ thị giác naked-eye 3D.

Sự nâng cấp liên tục các hạng mục hạ tầng giải trí giúp Thiên đường Bảo Sơn duy trì được tệp khách hàng ổn định.