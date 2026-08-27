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TPHCM đề xuất dùng 2 khu đất thanh toán hợp đồng BT dự án chống ngập

| | Bất động sản

Sáng 27-8, tại kỳ họp thứ tư HĐND TPHCM khóa XI, UBND TPHCM đã có tờ trình HĐND TPHCM xem xét thông qua danh mục 2 khu đất dự kiến dùng để thanh toán hợp đồng BT dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).

Theo tờ trình của UBND TPHCM, 2 khu đất được đề xuất thanh toán tại địa chỉ 79B Lý Thường Kiệt, phường Tân Hòa (diện tích khoảng 2,9 ha) và 257 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (diện tích khoảng 0,23 ha). Cả 2 khu đất trên đều thuộc trường hợp quỹ đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý và đủ cơ sở để trình HĐND TPHCM đưa vào danh mục quỹ đất dự kiến thanh toán cho hợp đồng BT của dự án chống ngập.

Đề xuất này nhằm thay thế 2 khu đất trước đó ở phường Phước Long (diện tích hơn 4,2 ha) và khu đất số 299 Đào Trí, phường Phú Thuận vì không còn đủ điều kiện thanh toán theo hợp đồng BT.

Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu được thực hiện theo hợp đồng BT ký năm 2016. Tuy nhiên, quá trình triển khai phát sinh vướng mắc, dẫn đến chậm tiến độ kéo dài. UBND TPHCM xác định cần khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc để hoàn thành công trình và đưa vào vận hành, khai thác trong năm 2026. Bởi đây là dự án lớn, trọng điểm và cấp thiết của thành phố, nhằm góp phần khắc phục tình trạng ngập úng do triều, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu và mực nước biển diễn biến ngày càng phức tạp.

Sau khi HĐND TPHCM thông qua, UBND TPHCM sẽ thực hiện các thủ tục liên quan để thanh toán hợp đồng BT của dự án theo quy định. Trước đó, phương án này đã được Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương, yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục và trình HĐND TPHCM xem xét, thông qua việc bổ sung danh mục quỹ đất thanh toán hợp đồng BT trước khi ký kết phụ lục hợp đồng.

Giá trị thanh toán sẽ được xác định theo giá đất cụ thể

Theo hồ sơ, phương án thanh toán hợp đồng BT được thực hiện theo nguyên tắc sử dụng 5 khu đất theo hợp đồng BT đã ký và bổ sung, thay thế bằng 2 khu đất khác, bảo đảm tổng giá trị quỹ đất thanh toán không vượt quá giá trị công trình BT và giá trị khối lượng được cơ quan có thẩm quyền xác định, quyết toán.

Giá trị thanh toán cuối cùng của các khu đất sẽ được xác định trên cơ sở giá đất cụ thể do cơ quan có thẩm quyền quyết định. Trường hợp tổng giá trị quỹ đất thấp hơn giá trị hợp đồng BT, phần giá trị còn thiếu sẽ được thanh toán bằng tiền theo quy định. Ngược lại, nếu tổng giá trị quỹ đất cao hơn giá trị hợp đồng BT, diện tích hoặc phạm vi quỹ đất thanh toán sẽ được điều chỉnh tương ứng để bảo đảm tổng giá trị thanh toán bằng giá trị hợp đồng, không làm phát sinh thất thoát tài sản công.

Thi công ngày đêm đưa các dự án chống ngập úng về đích



Theo Cẩm Nương - Thu Hường

Sài gòn giải phóng

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