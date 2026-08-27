Chủ tịch TP. Đà Nẵng phê bình 9 xã, phường giải ngân đầu tư công dưới 20%

Ngày 27/8, UBND TP. Đà Nẵng cho biết, qua giám sát 117 cơ quan, đơn vị, địa phương với hơn 4.600 dự án, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã có chuyển biến nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công được giao hơn 16.150 tỷ đồng, gồm hơn 13.800 tỷ đồng vốn bố trí năm 2026 và hơn 2.340 tỷ đồng vốn kéo dài từ các năm trước. Đến ngày 17/8, thành phố đã giải ngân hơn 8.200 tỷ đồng, đạt hơn 50% kế hoạch; số vốn chưa giải ngân còn hơn 7.900 tỷ đồng.

Đà Nẵng giải ngân vốn đầu tư công vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Đáng chú ý, số vốn tạm ứng chưa thu hồi còn hơn 5.600 tỷ đồng, tương đương hơn 68% tổng số vốn đã giải ngân. Trước tình hình này, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu 10 đơn vị được giao kế hoạch vốn lớn nhất tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về bồi thường, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và năng lực nhà thầu. Đồng thời, khẩn trương hoàn tất hồ sơ nghiệm thu, thanh toán để thu hồi dứt điểm số dư tạm ứng hơn 5.000 tỷ đồng tại các đơn vị này, không để phát sinh tạm ứng kéo dài, sai quy định.

Đối với 10 dự án có số vốn chưa giải ngân lớn nhất, thành phố yêu cầu tập trung cao độ để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công. Trong đó có dự án khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương, xã Duy Nghĩa và khắc phục xói lở bờ biển Hội An; dự án phát triển nền tảng số phục vụ chính quyền số; dự án CRIEM xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số; dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam cùng một số dự án trường học, hạ tầng số và giao thông.

Đặc biệt, thành phố yêu cầu khẩn trương giải ngân đối với hai dự án đang có tỷ lệ giải ngân 0%, gồm dự án CRIEM và dự án các tuyến đường nội thị khu trung tâm hành chính huyện Nam Giang.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nghiêm túc phê bình Chủ tịch UBND 9 xã, phường có tỷ lệ giải ngân dưới 20%, gồm Bến Hiên, Phước Chánh, Thạnh Mỹ, Quảng Phú, Đắc Pring, Phú Thuận, Trà Linh, Phước Hiệp và Điện Bàn Đông.

Người đứng đầu các địa phương này được yêu cầu trực tiếp chỉ đạo, xây dựng đường găng tiến độ giải ngân theo từng tuần; phối hợp giải quyết dứt điểm các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, nghiệm thu, thanh toán và quyết toán.

Đối với 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân từ 30% đến dưới 50%, thành phố yêu cầu đôn đốc nhà thầu, kịp thời nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, phấn đấu đạt 80% trong tháng 9/2026.

Với 648 dự án đang thực hiện nhưng chưa giải ngân, các chủ đầu tư phải xác định mốc nghiệm thu và phát sinh thanh toán đầu tiên trước ngày 15/9. Các dự án không còn khả năng giải ngân trong năm 2026 phải được rà soát, báo cáo Sở Tài chính trước ngày 30/8 để làm cơ sở tham mưu điều chuyển vốn.

Đối với 418 dự án, nhiệm vụ đang chuẩn bị đầu tư hoặc triển khai, thành phố yêu cầu đẩy nhanh thủ tục để khởi công trong quý III và quý IV/2026.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu lấy kết quả giải ngân đầu tư công làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời là căn cứ quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2026.

Sở Tài chính được giao tham mưu không xem xét khen thưởng đối với tập thể, người đứng đầu không hoàn thành kế hoạch do nguyên nhân chủ quan; đồng thời xử lý trách nhiệm cán bộ trì trệ, né tránh, đùn đẩy, để tỷ lệ giải ngân thấp kéo dài, ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của thành phố...