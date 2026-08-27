Tuyến metro gần 4 tỷ USD, dài hơn 54 km kết nối thành phố giàu nhất Việt Nam với siêu đô thị 10 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt cột mốc quan trọng

Sáng 26/8, UBND xã Cần Giờ tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tiếp nhận bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ có điểm đầu tại ga Bến Thành, khu vực Công viên 23/9, và điểm cuối tại depot Cần Giờ rộng khoảng 39 ha. Tuyến có chiều dài khoảng 54 km, tổng mức đầu tư hơn 102.000 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed, thuộc Tập đoàn Vingroup, làm chủ đầu tư; dự kiến khai thác thương mại vào cuối năm 2028.

Riêng đoạn tuyến qua địa bàn xã Cần Giờ, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi hơn 1,1 triệu m2. Trong đó, diện tích đất dự kiến bồi thường, hỗ trợ hơn 107.255 m2, ảnh hưởng đến 27 trường hợp gồm 22 hộ dân và 5 tổ chức.

Để triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, UBND xã Cần Giờ đã ban hành đầy đủ 27/27 quyết định phê duyệt giá đất cụ thể và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tổng kinh phí theo các phương án được phê duyệt là hơn 379,5 tỷ đồng.

Đối với các trường hợp đủ điều kiện tái định cư, địa phương dự kiến bố trí tại Khu dân cư Vàm Sát 2, xã An Thới Đông và Khu dân cư Bà Xán, xã Bình Khánh theo quy định.

Việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng được xem là bước quan trọng trong quá trình chuẩn bị triển khai dự án, góp phần bảo đảm tiến độ thực hiện tuyến đường sắt kết nối trung tâm TP.HCM với Cần Giờ.

Tại khu vực dự kiến đặt depot và các vị trí lân cận, loạt máy móc, thiết bị cơ giới đã được tập kết. Nổi bật là gần 10 máy khoan cọc nhồi bánh xích cỡ lớn.

Theo phương án tuyến được phê duyệt, tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ đi từ ga Bến Thành theo các trục Ký Con - Vĩnh Khánh - Nguyễn Tất Thành, qua khu vực Tân Thuận, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Lương Bằng, vượt sông Rạch Đĩa sang Nhà Bè, qua Phú Xuân, vượt sông Soài Rạp đến Bình Khánh, sau đó bám theo cao tốc Bến Lức - Long Thành và hành lang đường Rừng Sác để đến Cần Giờ.

Trong giai đoạn 1, dự án gồm hai ga Bến Thành và Cần Giờ, cùng depot và Trung tâm điều hành khai thác (OCC) đặt tại Cần Giờ. Theo quy hoạch, tuyến chỉ đi qua vùng đệm của Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, không đi vào vùng lõi rừng ngập mặn.

Tuyến được thiết kế với tốc độ tối đa dự kiến 350 km/h, cao hơn đáng kể so với tốc độ thiết kế của Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên (110 km/h) và tuyến Cát Linh - Hà Đông (80 km/h). Khi đưa vào khai thác, thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ dự kiến còn khoảng 13 phút, qua đó mở rộng không gian phát triển về phía Nam và giảm sự phụ thuộc vào đường bộ, phà.

Tại Cần Giờ, công tác chuẩn bị thực địa cho dự án cũng đang được triển khai, với nhiều máy móc, cần cẩu, xe chuyên dụng và thiết bị thi công xuất hiện tại một số vị trí dọc tuyến.

Cùng với tuyến đường sắt, khu vực Cần Giờ đang trở thành điểm đến của nhiều dự án quy mô lớn, trong đó có Khu đô thị Vinhomes Green Paradise với diện tích gần 2.900 ha và tổng vốn đầu tư gần 10 tỷ USD.