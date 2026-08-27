Thủ phủ Logistics - du lịch miền Nam trỗi dậy: Giới chuyên gia săn tìm bến đỗ an cư tại Blanca City

‏Vũng Tàu (cũ) - Thủ phủ mới của giới tinh hoa phía Nam‏

‏Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đang bước vào giai đoạn phát triển bước ngoặt với sự hình thành và kết nối của các đầu mối giao thương quy mô quốc tế. Trong đó, Khu thương mại tự do (FTZ) gắn với cảng Cái Mép Hạ được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới cho TP.HCM, trên nền tảng kết nối cụm cảng Cái Mép - Thị Vải - Cần Giờ với sân bay quốc tế Long Thành, thúc đẩy hệ sinh thái logistics, công nghệ cao và tài chính.‏

‏Cái Mép - Thị Vải hiện là một trong những cửa ngõ hàng hải quốc tế quan trọng của Việt Nam, kết nối trực tiếp với các tuyến hàng hải toàn cầu sang châu Âu, châu Mỹ. Trong khi đó, sân bay quốc tế Long Thành dự kiến khai thác thương mại từ ngày 1/12/2026, riêng giai đoạn 1 có công suất thiết kế 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. ‏

‏Sự đồng bộ dần hình thành giữa cảng biển, sân bay và mạng lưới logistics được kỳ vọng không chỉ thúc đẩy lưu chuyển hàng hóa, mà còn gia tăng sức hút đầu tư và nhu cầu nhân lực chất lượng cao tại khu vực Vũng Tàu (cũ), từ chuyên gia, kỹ sư công nghệ đến đội ngũ quản lý và nhân sự phục vụ các ngành dịch vụ, logistics và công nghiệp.‏

‏Tuyến cao tốc Biên Hòa -Vũng Tàu rút ngắn thời gian kết nối tới trung tâm TPHCM. Ảnh: Ánh Dương‏

‏Trong khi đó, việc cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu vận hành, giúp rút ngắn thời gian di chuyển đến trung tâm TP.HCM chỉ còn khoảng hơn 1 giờ lái xe, tuyến metro số 3 (Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ), nếu được triển khai theo định hướng, sẽ mở thêm trục kết nối đột phá với cụm cảng và sân bay quốc tế Long Thành, hạ tầng giao thông cũng đang góp phần thúc đẩy phố biển trở thành lựa chọn hàng đầu của đội ngũ trí thức, chuyên gia phía Nam tìm kiếm không gian sống sinh thái.‏

‏Sự gia tăng của nhóm cư dân này đang mở ra nhu cầu mới với các sản phẩm lưu trú và nhà ở chất lượng cao. Ông Công Thành – Giám đốc dự án thuộc đại lý phân phối SmartRealtors & Partners, cho biết: ‏ ‏"Lực lượng chuyên gia, kỹ sư luôn tìm kiếm một môi trường sống hiện đại, tiện nghi, có đầy đủ dịch vụ phục vụ nhu cầu ở dài ngày. Trong khi đó, nguồn cung lưu trú tại Vũng Tàu lâu nay vẫn tập trung vào phân khúc phục vụ khách du lịch ngắn ngày".‏

‏Blanca City – Miền sống hội tụ chuẩn mực của giới tinh hoa‏

‏Phát triển theo mô hình đô thị tích hợp với vị trí đắc địa trên tuyến đường 3 tháng 2, có khả năng đáp ứng đồng thời nhu cầu sống, làm việc, giải trí và nghỉ dưỡng, dự án ‏‏Blanca City ‏nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu của giới tinh hoa phía Nam. ‏

‏Du khách trải nghiệm hoạt động giải trí tại Sun World Vung Tau. Ảnh: Ánh Dương‏

‏Hơn nửa đời người sống và làm việc tại trung tâm TP.HCM, ông Trần Vũ Đức, cán bộ công tác trong ngành y tế, đã quyết định chọn một căn hộ tại Blanca City làm "ngôi nhà thứ hai". Theo ông Đức, dự án nhanh chóng "lọt mắt xanh" của nhiều người TP.HCM nhờ được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín Sun Group, đồng thời sở hữu vị thế của một đô thị giải trí biển quy mô lớn đầu tiên tại khu vực. ‏ ‏"Với hệ thống giao thông đang và sẽ được đầu tư trên trục đường 3 Tháng 2, việc kết nối trong tương lai sẽ thuận tiện hơn nhiều. Tôi hình dung sau này, người Sài Gòn hoàn toàn có thể sáng đi làm, chiều trở về với không gian biển. Đó là một thay đổi rất đáng giá về chất lượng sống",‏ ‏ ông Đức chia sẻ.‏

‏Đại đô thị quy mô hơn 96ha‏ ‏ mang đến một hệ sinh thái sống trọn vẹn bên bờ biển Bãi Sau với mật độ xây dựng chỉ 27,9% và dành tới 21,4ha cho cây xanh, mặt nước. Mọi nhu cầu từ thiết yếu cho tới những trải nghiệm đỉnh cao sẽ được đáp ứng ngay trong không gian sống bằng chuỗi tiện ích cao cấp. Điểm nhấn gồm trung tâm thương mại mặt biển quy mô 5,5 ha, hệ thống trường học liên cấp quốc tế, tổ hợp y tế, khách sạn Marriott, công viên nước Sun World rộng 15 ha cùng chuỗi 8 công viên nội khu.‏

Đại đô thị biển Blanca City quy mô hơn 96ha đang hiện diện từng ngày. Ảnh: Ánh Dương

‏Đặc biệt, kiến trúc và cảnh quan của Blanca City được tư vấn thiết kế bởi những đơn vị quốc tế như Aedas, Kume Design Asia…Mỗi phân khu nhà ở mang một dấu ấn kiến trúc riêng, được tổ chức hài hòa trong tổng thể đô thị biển.‏

‏Sau sức hút lớn từ Blanca, Beacon Tower, thị trường tiếp tục dồn sự quan tâm vào Beachtro Tower - bộ sưu tập căn hộ sở hữu lâu dài cuối cùng được giới thiệu tại đại đô thị Blanca City. ‏

‏Beachtro Tower tiếp nối tinh thần sống bên biển theo cách riêng với dòng sản phẩm DyHome được bàn giao theo gói "không gian sáng tạo". Đón đầu xu hướng cá nhân hóa không gian sống của những cư dân đề cao gu thẩm mỹ và dấu ấn riêng, DyHome trao quyền cho mỗi gia chủ tự do tổ chức công năng, chọn vật liệu và hoàn thiện nội thất theo phong cách của mình, để mỗi căn hộ trở thành không gian sống mang đậm bản sắc.‏

Các tòa căn hộ Beachtro Tower sở hữu tiện ích nội khu đa dạng. Ảnh phối cảnh: Sun Property

‏Đặc biệt, lợi thế liền kề đại công viên Whale Park rộng 2,3 ha cùng các không gian thể thao, vui chơi và giải trí ngoài trời, kết hợp hệ tiện ích nội khu đa tầng, đưa Beachtro Tower thành không gian sống giàu trải nghiệm. Từ những khoảng xanh nhiệt đới, bể bơi, vườn cảnh quan đến không gian làm việc sáng tạo, gym, pilates và đài ngắm cảnh hướng biển trên cao, mọi lớp tiện ích được kết nối để đáp ứng phong cách sống hiện đại, tinh tế, đề cao trải nghiệm, chuẩn mực mà những cư dân thành đạt tìm kiếm.

‏Cùng với pháp lý sở hữu lâu dài, Beachtro Tower mở ra một lựa chọn đáng cân nhắc cho những người tìm kiếm tài sản vừa phục vụ nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng, vừa có tiềm năng khai thác trong dài hạn.‏