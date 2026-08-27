Dấu ấn Anh Quốc đương đại tại The Windsor Collection

Sự tương đồng trong địa thế

Là một quốc đảo được bao bọc bởi biển cả, nước Anh từ lâu đã hình thành mối liên kết đặc biệt với thiên nhiên và mặt nước. Không chỉ là vị trí địa lý đơn thuần, vẻ đẹp thiên nhiên còn thấm sâu vào văn hóa và nghệ thuật kiến tạo không gian sống, từ những khu vườn lãng mạn, những khoảng xanh khoáng đạt hay sự hòa quyện khéo léo giữa kiến trúc với cảnh quan.

The Windsor Collection sở hữu địa thế khá tương đồng với "đảo quốc sương mù". Nằm giữa lòng Ciputra Central Park – Khu đô thị Ciputra Hà Nội, bộ sưu tập bất động sản đảo hồ danh giá này tựa như một ốc đảo sinh thái độc bản được bao bọc bởi đại công viên 66ha, trong đó diện tích hồ điều hòa lên tới 26ha. Với mật độ xây dựng chỉ khoảng 14%, phần lớn không gian được dành cho cây xanh, mặt nước và đường dạo bộ, nơi hiếm hoi chốn nội đô đưa thiên nhiên trở thành giá trị cốt lõi trong cấu trúc đô thị.

The Windsor Collection được bao quanh bởi 26ha mặt nước (Nguồn ảnh: The Windsor Collection)

Dự án được chia thành hai bán đảo chính – Bình Minh và Hoàng hôn, phân tách tự nhiên bởi đại lộ Nguyễn Văn Huyên. Mỗi bán đảo là một không gian sinh thái đắt giá, mang tới tầm view phóng khoáng, thuận lợi đón gió và ánh sáng tự nhiên cho mọi công trình. Đặc biệt, đường Nguyễn Văn Huyên là tuyến đường huyết mạch, đóng vai trò trục giao thông chiến lược của khu vực Tây Hồ Tây. Trong tương lai, cùng với quy hoạch tuyến Metro số 2, lợi thế kết nối của dự án sẽ tiếp tục được củng cố, rút ngắn khoảng cách tới khu vực trung tâm lịch sử và sân bay quốc tế Nội Bài. Sự hoàn thiện của hạ tầng giao thông hứa hẹn tạo thêm động lực cho phát triển thương mại – dịch vụ, đồng thời mở rộng dư địa gia tăng giá trị cho bất động sản lân cận.

Kiến trúc Anh Quốc đương đại tại The Windsor Collection

Lấy cảm hứng từ những mẫu nhà phố đậm chất London và tuyển tập dinh thự chỉ dành riêng cho giới quý tộc Anh, The Windsor Collection quy tụ nhiều phong cách kiến trúc tương ứng với từng dòng sản phẩm.

British Townhouse (Nhà phố Anh Quốc) gợi nhắc những tuyến phố Anh điển hình với mặt đứng trải dài, tạo nên nhịp điệu đô thị châu Âu cổ kính và sang trọng. Những khối "bay window" được bố trí có chủ đích, vừa tăng chiều sâu cho công trình, vừa nâng cao khả năng đón ánh sáng tự nhiên. Sắc gạch đỏ truyền thống kết hợp cùng hệ phào chỉ màu sáng khắc họa vẻ đẹp kinh điển và bền vững.

Trong khi đó, Refined Classical bắt nguồn từ hình ảnh những dãy townhouse danh giá tại London, kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp vượt thời gian và thẩm mỹ đương đại. Tỷ lệ cân đối, mặt đứng trang nhã cùng những chi tiết được chế tác tinh xảo tạo nên nét sang trọng đặc trưng cho dòng biệt thự này.

Mang một sắc thái khác, Victorian Classical là phong cách nổi bật với bố cục đối xứng qua trục trung tâm. Gờ chỉ ngang, ban công và cửa sổ liên kết chặt chẽ, tạo nên hình khối vững chãi. Tại sảnh vào, mái kính kết hợp khung thép mảnh vừa mang lại nét sang trọng, vừa che chắn lối vào mà không làm khuất diện mạo tổng thể.

Với kiến trúc Grand Classical - dòng dinh thự đảo hồ siêu sang có số lượng cực kì khan hiếm tại dự án - dấu ấn của những dinh thự quý tộc Anh hiện diện rõ nét qua ngôn ngữ cổ điển và hình khối bề thế. Công trình nổi bật với khối chính nhô cao, vươn về phía trước, kết hợp cùng hai khối cánh đối xứng, mang đến sức hút thị giác mạnh mẽ.

Có thể coi The Windsor Collection như một bộ sưu tập bất động sản phiên bản giới hạn - những bộ suit bespoke mang hình hài kiến trúc. Để đặt dấu ấn cá nhân đầy thanh lịch lên mỗi không gian sống, dự án đã quy tụ nhiều cái tên bảo chứng trên quy mô toàn cầu, như 1508 London, Big T (Anh Quốc), P&T Group (Hongkong), LJ Group (Brazil),... Kiến trúc Anh đương đại, tình yêu vườn tược, nghệ thuật, đọc sách và thú vui trà chiều đầy phóng khoáng, phong cách nội thất tinh tế vượt thời gian… Tất thảy không cần phô trương, mọi chi tiết tỉ mỉ tự nói lên khí chất của người lựa chọn.

Vẻ đẹp lãng mạn từ "những ngôi nhà biết thở"

"Ngôi nhà biết thở" - Breathing houses, không phải là một khái niệm xa lạ trong quy hoạch và kiến trúc. Người ta thường gọi một không gian sống được thiết kế nhằm kết nối tự nhiên với môi trường xung quanh, thay vì ngăn cách giữa ánh sáng, không khí, cây xanh với con người bởi những lớp bê tông và nhà kính, là những công trình "biết thở".

Ưu thế vượt bậc của dòng "breathing houses" là khả năng đón gió, ánh sáng tự nhiên, độ phủ cây xanh và mặt nước giúp tăng đối lưu và hạ nền nhiệt độ. Lối kiến trúc thường có nhiều khoảng mở: ban công, sân vườn, giếng trời…. tạo cảm giác riêng tư nhưng không hề bí bách.

‎ Những "Ngôi nhà biết thở" tại The Windsor Collection (Nguồn ảnh: The Windsor Collection)





Tại The Windsor Collection, bộ sưu tập những "Ngôi nhà biết thở" lặng lẽ song hành cùng thiên nhiên và chất sống đô thị, tạo nên bản giao hưởng đầy thi vị khó có thể trùng lặp giữa Thủ đô. Mỗi căn tư gia đều được tính toán kỹ lưỡng theo những chuẩn mực khắt khe bậc nhất. Một thiên đường sống có thật, nơi tài sản đích thực được định giá bằng sự trọn vẹn của ánh bình minh tinh khôi lấp lánh trên mặt hồ ngay ngưỡng cửa hay khoảnh khắc hoàng hôn rực rỡ bên thềm nhà.

Một trong những nét đặc trưng của văn hóa Anh là tình yêu dành cho nghệ thuật vườn tược và trà chiều, cũng được thổi hồn vào The Windsor Collection theo cách rất riêng. Mỗi khu vườn bên hiên nhà được đan cài như một phần không thể thiếu của kiến trúc, một khoảng trời riêng tao nhã nơi thú vui trà chiều và tán gẫu trở thành thói quen thường nhật giúp cân bằng nhịp sống. Chính sự gắn bó với thiên nhiên cùng nghệ thuật tận hưởng cuộc sống thanh nhã ấy đã góp phần làm nên dấu ấn Anh Quốc tại The Windsor Collection trong từng trải nghiệm sống mỗi ngày.

The Windsor Collection – Khu Đô thị Nam Thăng Long



Đảo hồ Công viên trung tâm Ciputra Central Park - KĐT Nam Thăng Long

Website: https://thewindsorcollection.vn/

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