Ông Nguyễn Văn Được được chỉ định làm Chủ tịch UBND TP HCM mới

TP HCM mới có diện tích hơn 6.772 km² với dân số hơn 14 triệu người; có 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 113 phường, 54 xã và đặc khu Côn Đảo. Trong đó, TP HCM có 102 phường, xã; Bình Dương 36 phường, xã và Bà Rịa - Vũng Tàu có 30 phường, xã, đặc khu.

Xét về diện tích, TP HCM mới có 3 xã có diện tích lớn nhất gồm: xã Phú Giáo (diện tích 192,83 km2, đạt tỉ lệ hơn 642% so với chỉ tiêu diện tích), xã Dầu Tiếng (diện tích 182,68 km2, đạt tỉ lệ hơn 608% so với chỉ tiêu diện tích) và xã Long Hòa (diện tích 166,76 km2, đạt tỉ lệ hơn hơn 555% so với chỉ tiêu diện tích). 3 xã này là kết quả sắp xếp của đơn vị hành chính cấp xã thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương.

Về dân số, TP HCM mới có 3 xã, phường đông dân nhất sau sắp xếp, bao gồm: phường Dĩ An với 227.817 người (506,26% so với tiêu chuẩn); phường Hiệp Bình với 215.638 người (479,20% so với tiêu chuẩn), phường Tăng Nhơn Phú với 208.233 người (426,74% so với tiêu chuẩn). Ba phường này là kết quả sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc địa bàn Bình Dương và TP HCM.