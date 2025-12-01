Báo Nga: Việt Nam nổi lên đầy quyền lực giữa châu Á, lộ diện "át chủ bài" trăm tỷ đô

Sputnik: Việt Nam nổi lên đầy quyền lực giữa châu Á

Bài viết dẫn dự báo mới công bố của tạp chí quốc tế Monocle, trong đó đề cập rằng, Việt Nam đang nổi lên mạnh mẽ "nhờ duy trì được đà tăng trưởng ổn định, củng cố vị thế đối ngoại ngày càng quyền lực và tiếp tục thu hút mạnh dòng vốn đầu tư quốc tế. Những yếu tố này đang góp phần định hình vai trò dẫn dắt ngày càng rõ nét của Việt Nam tại châu Á".

Sputnik cho biết, Monocle là một tạp chí quốc tế độc lập có uy tín, chuyên phân tích các vấn đề toàn cầu liên quan tới chính trị, kinh doanh, văn hóa, thiết kế và phong cách sống.

Theo Sputnik, Việt Nam nổi lên đầy quyền lực giữa châu Á nhiều biến động. Ảnh: Getty

Ấn phẩm này được biết đến rộng rãi với khảo sát “Thành phố đáng sống nhất thế giới” cùng Giải thưởng Thiết kế Monocle – những sản phẩm nội dung có sức ảnh hưởng lớn tới cách cộng đồng quốc tế đánh giá chất lượng sống tại các đô thị.

Hiện Monocle đặt văn phòng tại nhiều trung tâm lớn như Tokyo, Hong Kong và Los Angeles, đồng thời duy trì mạng lưới phóng viên hoạt động trên phạm vi toàn cầu.

Trong bối cảnh bất ổn lan rộng, triển vọng của Đông Nam Á được đánh giá kém tích cực hơn. Tuy nhiên, Việt Nam và Malaysia vẫn được xem là hai điểm sáng hiếm hoi trong khu vực.

Theo Monocle, Việt Nam gây ấn tượng nhờ quỹ đạo phát triển ổn định, liên tục và có chiều sâu.

Hai "át chủ bài" đưa Việt Nam tới thành công

Đánh giá về bức tranh kinh tế Việt Nam, Sputnik nhận định rằng, dù phải đối mặt với nhiều cú sốc từ bên ngoài – đặc biệt là rủi ro thuế quan và biến động tài chính toàn cầu – nền kinh tế Việt Nam trong năm 2025 vẫn đạt được phần lớn các mục tiêu vĩ mô quan trọng.

Những kết quả này không chỉ giúp củng cố nền tảng tăng trưởng, mà còn đặt ra bài toán trung tâm cho năm 2026: tìm kiếm điểm cân bằng mới trong bối cảnh bất định ngày càng lớn.

Các chỉ báo vĩ mô cho thấy GDP duy trì xu hướng tăng theo từng quý, với tốc độ tăng của quý II và quý III đều cao hơn quý trước. Dù môi trường thương mại quốc tế biến động mạnh, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) quý III/2025 vẫn ghi nhận mức tăng 10% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, tăng trưởng không bó hẹp trong một vài lĩnh vực mà lan tỏa trên diện rộng.

Khu vực dịch vụ phục hồi rõ rệt, được thúc đẩy bởi thương mại nội địa và các hoạt động gắn với du lịch. Doanh số bán lẻ trong quý III tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Các ngành vận tải và lưu trú tiếp tục khởi sắc khi lượng khách quốc tế phục hồi lên khoảng 120% so với mức năm 2019 – cao nhất trong nhóm các nước ASEAN.

Nền kinh tế Việt Nam trong năm 2025 vẫn đạt được phần lớn các mục tiêu vĩ mô quan trọng. Ảnh: media.istockphoto

Hoạt động thương mại hàng hóa duy trì động lực tích cực, với kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng gần 20% so với cùng kỳ. Thặng dư thương mại trong quý III tăng hơn gấp đôi so với nửa đầu năm, đạt xấp xỉ 3 tỷ USD, qua đó đưa cán cân thương mại hàng hóa 11 tháng đầu năm lên mức xuất siêu 20,53 tỷ USD.

Theo Sputnik, việc tăng trưởng thương mại chậm lại trong những tháng cuối năm chủ yếu phản ánh sự suy giảm dần của hiệu ứng đẩy mạnh giao hàng trước khi các biện pháp thuế quan có hiệu lực.

Trong bức tranh chung, xuất khẩu điện tử nổi lên như một điểm sáng đáng chú ý. Từ đầu năm 2025, nhóm hàng điện tử đã vượt qua dệt may và các ngành công nghiệp nhẹ để trở thành mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam sang thị trường Mỹ.

Chỉ trong nửa đầu tháng 12, kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng này đã tiến sát mốc 5 tỷ USD. Tính lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/12, giá trị xuất khẩu đạt gần 102 tỷ USD, qua đó đưa máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trở thành nhóm hàng đầu tiên của Việt Nam cán mốc 100 tỷ USD.

Cột mốc này không chỉ khẳng định vai trò trụ cột trong cơ cấu xuất khẩu, mà còn tạo ra khoảng cách ngày càng lớn so với các ngành hàng truyền thống.

So với cùng kỳ năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng thêm hơn 33,4 tỷ USD – mức tăng được giới phân tích đánh giá là mang tính đột phá. Đặc biệt, nếu đặt cạnh tổng kim ngạch cả năm 2024 ở mức 72,6 tỷ USD, thì chỉ trong chưa đầy một năm, giá trị xuất khẩu của nhóm hàng này đã gia tăng gần 30 tỷ USD.

Đà tăng trưởng hiếm thấy này cho thấy sự mở rộng mạnh mẽ cả về quy mô sản xuất, năng lực đầu tư, lẫn sức cầu của thị trường quốc tế đối với các sản phẩm điện tử và linh kiện mang nhãn "Made in Vietnam".

Quan trọng hơn, Việt Nam ngày càng khẳng định vị trí trong chuỗi giá trị điện tử và bán dẫn, đặc biệt ở các khâu có giá trị gia tăng cao hơn so với lắp ráp truyền thống, trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ – Trung có dấu hiệu leo thang trở lại.

Cùng với thương mại, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục giữ nhịp tăng tích cực. Tổng vốn FDI đăng ký trong 11 tháng năm 2025 đạt khoảng 33,7 tỷ USD – mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Vốn FDI thực hiện đạt khoảng 23,6 tỷ USD, tăng gần 9% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, dòng vốn từ Trung Quốc và Mỹ tăng mạnh, bù đắp cho sự sụt giảm từ một số đối tác truyền thống, cho thấy Việt Nam vẫn là điểm đến hưởng lợi từ xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bước sang năm 2026, triển vọng kinh tế Việt Nam được đánh giá là đan xen giữa thách thức và cơ hội. Các chỉ số sớm như PMI tiếp tục phát tín hiệu tích cực, với PMI tháng 11 duy trì ở mức 53,8 điểm, phản ánh sự mở rộng của hoạt động sản xuất. Đơn hàng xuất khẩu mới tăng tháng thứ hai liên tiếp, cho thấy cầu bên ngoài đang dần ổn định.

Song song với đó, đầu tư công tiếp tục đóng vai trò trụ cột cho tăng trưởng. Chi tiêu cho hạ tầng hiện chiếm khoảng 6–7% GDP, cao hơn đáng kể so với nhiều quốc gia trong khu vực. Trong bối cảnh dư địa chính sách tiền tệ thu hẹp, dư địa tài khóa vẫn tương đối rộng nhờ tỷ lệ nợ công ở mức thấp nhất ASEAN, khiến việc đẩy mạnh đầu tư công mang ý nghĩa chiến lược rõ rệt.

Về dài hạn, đa dạng hóa thị trường thương mại được xác định là hướng đi then chốt nhằm giảm thiểu rủi ro từ các cú sốc thuế quan. Dù Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất, Việt Nam đang tăng tốc khai thác cơ hội tại EU và các thị trường tiềm năng khác, đồng thời tận dụng mạng lưới các hiệp định thương mại tự do và quan hệ đối tác chiến lược đã được ký kết và nâng cấp thời gian qua.

“2026 sẽ tiếp tục là một năm Việt Nam đứng trước nhiều thách thức, nhưng cũng không thiếu những cơ hội. Việc tìm được điểm cân bằng sẽ giúp đưa quốc gia bước vào một kỷ nguyên mới vững mạnh hơn”, chuyên gia Vũ Bình Minh - CFA, Giám đốc Kinh doanh vốn và tiền tệ, Khối Thị trường vốn và Dịch vụ Chứng khoán tại HSBC Việt Nam nhận định.