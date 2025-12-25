Bộ Xây dựng cập nhật thông tin về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 172/2024/QH15 ngày 30/11/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 23/4/2025 để triển khai Nghị quyết số 172/2024/QH15 của Quốc hội.

Trong thời gian qua để đẩy nhanh tiến độ của dự án, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Ban QLDA Đường sắt (chủ đầu tư) làm việc với các địa phương và Tập đoàn điện lực Việt Nam phối hợp trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Vừa qua, đã có 12/15 địa phương khởi công khu tái định cư vào dịp 19/8/2025; Tổng công ty điện lực Việt Nam đã chỉ đạo 15/15 công ty điện lực địa phương; 4/4 công ty truyền tải điện khu vực đã tiến hành rà soát, kiểm đếm, thống kê các điểm giao chéo với dự án, lập phương án sơ bộ di dời các công trình điện bị ảnh hưởng.

Song song với quá trình làm việc cùng các địa phương, Ban QLDA Đường sắt đang tiến hành đồng thời các công việc lựa chọn tư vấn cho các gói thầu như tư vấn quản lý dự án; rà phá bom mìn vật nổ; đánh giá tác động môi trường...

Hiện nay, Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách áp dụng cho dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và đã được Quốc hội thông qua bổ sung chính sách “Cho phép tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam thành các dự án độc lập, nguồn vốn được bố trí từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Các địa phương, các chủ thể cơ quan liên quan, cấp có thẩm quyền, tổ chức lập, quyết định đầu tư, thực hiện các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn và việc đầu tư các hạng mục liên quan đến nội dung này không phải lập chủ trương đầu tư. Căn cứ vào tình hình thực tế, giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết quy định này”.

Sau khi có Nghị quyết của Quốc hội, Bộ Xây dựng sẽ tham mưu cho Chính phủ hướng dẫn triển khai thực hiện trong tháng 01/2026.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt thường xuyên họp Ban Chỉ đạo để chỉ đạo, đôn đốc tiến độ, giải quyết các vướng mắc cho các dự án đường sắt trọng điểm, quan trọng quốc gia.

Hiện nay, Ban QLDA Đường sắt đang thực hiện các thủ tục lựa chọn tư vấn để phục vụ công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi và quyết định của cấp có thẩm quyền về phương án hướng tuyến, vị trí nhà ga, khu depot, chủ đầu tư sẽ triển khai ngay công tác lập hồ sơ ranh giới GPMB, tổ chức cắm cọc và bàn giao cho địa phương theo quy định.