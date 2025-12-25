Lắp đặt điện mặt trời mái nhà để tự tiêu thụ có phải xin phép?

Qua tìm hiểu, ông Đức được biết Nghị định số 175/2024/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 06/2021/NĐ-CP ) quy định các thiết bị điện mặt trời gắn trên mái công trình hiện hữu không được xem là "công trình năng lượng".

Ông Đức hỏi, vậy công trình lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái tự sản xuất, tự tiêu thụ công suất 2 MW này thuộc loại, cấp công trình nào và có phải xin giấy phép xây dựng khi thực hiện hay không?

Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Tại điểm b khoản 1 Điều 123 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng quy định các thiết bị sản xuất điện từ năng lượng mặt trời gắn trên mái công trình không phải là công trình năng lượng.

Do vậy, công trình lắp đặt nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ không phải thực hiện các quy định như đối với công trình xây dựng theo pháp luật về xây dựng.

Đồng thời, pháp luật về điện lực không có quy định về phân cấp công trình, giấy phép xây dựng đối với nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Ông có thể liên hệ Bộ Xây dựng để được hướng dẫn cụ thể hơn theo pháp luật về xây dựng.