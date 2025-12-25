Hà Nội tiết kiệm hơn 1.650 tỉ đồng mỗi năm nhờ tái cấu trúc 293 thủ tục

Ngày 25-12, đại diện Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội cho biết, thực hiện thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy Hà Nội, Trung tâm đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành triển khai nhiệm vụ tái cấu trúc thủ tục hành chính một cách quyết liệt và bài bản.



Việc tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính đã giúp Hà Nội tiết kiệm hơn 1.650 tỉ đồng. Ảnh: HNM

Theo đó, đến ngày 23-12, Hà Nội đã hoàn thành xây dựng và phê duyệt phương án tái cấu trúc đối với 293 thủ tục hành chính, vượt chỉ tiêu được giao. Đây đều là những thủ tục thiết yếu, có số lượng hồ sơ phát sinh lớn, tác động trực tiếp đến đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, trước khi tái cấu trúc, dù Hà Nội đã công bố 767 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, chiếm khoảng 35%, song không ít thủ tục vẫn chỉ "toàn trình trên giấy". Người dân vẫn phải đi lại nhiều lần, nộp hồ sơ giấy, chứng thực bản sao, đối chiếu trực tiếp, làm giảm hiệu quả của chuyển đổi số.

"Lần tái cấu trúc này tập trung xử lý tận gốc các điểm nghẽn về quy trình, dữ liệu và yêu cầu pháp lý. Thay vì chỉ số hóa hồ sơ, Hà Nội chuyển sang tái thiết quy trình nghiệp vụ, lấy dữ liệu làm trung tâm, qua đó thay đổi căn bản cách thức cung cấp dịch vụ công"- ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, nêu rõ.

Trong đó, kết quả nổi bật nhất là chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của 293 thủ tục đã giảm từ hơn 2.306 tỉ đồng xuống còn khoảng 654 tỉ đồng mỗi năm, tương đương tiết kiệm 1.652 tỉ đồng, giảm hơn 71% cho xã hội.

Cùng với đó, 72 loại thành phần hồ sơ được cắt giảm và thay thế bằng dữ liệu điện tử. Có 95 thủ tục chuyển từ yêu cầu bản sao chứng thực sang bản sao thông thường do rủi ro pháp lý thấp.

Việc tái cấu trúc cũng giúp tiết kiệm hơn 15 triệu giờ đi lại mỗi năm cho người dân và doanh nghiệp. Nhiều thủ tục có thể hoàn tất ngay tại nhà, đúng nghĩa trực tuyến toàn trình, thay vì chỉ nộp hồ sơ online rồi vẫn phải đến trực tiếp như trước.

Theo đại diện Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, quá trình này giúp thành phố xác định rõ 23 cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành cần kết nối, tạo nền tảng cho nguyên tắc "một lần khai báo, nhiều lần sử dụng", phục vụ lâu dài cho xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh.

Việc cải cách thủ tục hành chính góp phần chuyển đổi phương thức quản lý nhà nước từ tiền kiểm, hồ sơ giấy sang quản lý dựa trên dữ liệu, hậu kiểm và trách nhiệm pháp lý. Cùng với đó, áp lực cho bộ phận một cửa được giảm đáng kể, hiệu quả điều hành và phối hợp liên thông giữa các cơ quan được nâng lên.