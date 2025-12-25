Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Từ tuần sau, hộ kinh doanh chậm làm việc này có thể bị phạt đến 10 triệu đồng

25-12-2025 - 18:06 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Nếu chậm đăng ký thuế, không thông báo khi tạm nghỉ kinh doanh, hộ kinh doanh có nguy cơ bị xử phạt hành chính.

Trong quá trình hoạt động, sản xuất, kinh doanh, bên cạnh việc đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh còn có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các thủ tục về đăng ký thuế, thông báo tạm ngừng hoạt động, thông báo tiếp tục kinh doanh đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều hộ kinh doanh vẫn chủ quan, chậm thực hiện hoặc không thực hiện các thủ tục này, dẫn đến nguy cơ bị xử phạt hành chính.

Từ 1/1/2026, hộ kinh doanh chậm kê khai thuế bị phạt theo quy định tại Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 10 Điều 1 Nghị định 310/2025/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Chậm từ 1–10 ngày có thể bị cảnh cáo

Trường hợp hộ kinh doanh đăng ký thuế, thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh hoặc thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo nhưng chậm từ 01 ngày đến 10 ngày, nếu có tình tiết giảm nhẹ, có thể bị xử phạt cảnh cáo.

Đây được xem là mức xử lý nhẹ nhất, song cơ quan thuế lưu ý hộ kinh doanh không nên chủ quan, bởi việc tái phạm hoặc không có tình tiết giảm nhẹ sẽ bị áp dụng hình thức phạt tiền.

Phạt từ 1–2 triệu đồng với các vi phạm phổ biến

Mức phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng được áp dụng đối với nhiều hành vi thường gặp trong thực tế, gồm: Đăng ký thuế hoặc thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo nhưng quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày (trừ trường hợp được cảnh cáo); thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh quá thời hạn theo quy định; hoặc không thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

Đáng lưu ý, nhiều hộ kinh doanh cho rằng khi tạm nghỉ buôn bán thì không cần thông báo với cơ quan thuế.

Tuy nhiên, theo quy định, việc không thông báo vẫn bị coi là hành vi vi phạm và có thể bị xử phạt.

Chậm kéo dài, mức phạt tăng mạnh

Trường hợp hộ kinh doanh đăng ký thuế hoặc thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo nhưng chậm từ 31 ngày đến 90 ngày, mức phạt sẽ tăng lên từ 3 triệu đồng đến 6 triệu đồng.

Nếu thời gian chậm từ 91 ngày trở lên, hộ kinh doanh có thể bị phạt từ 6 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Mức phạt này cũng áp dụng đối với hành vi không thông báo tiếp tục hoạt động kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, dù chưa phát sinh số thuế phải nộp.

Cơ quan thuế khuyến cáo hộ kinh doanh cần theo dõi sát thời hạn đăng ký thuế, tạm ngừng và tiếp tục hoạt động kinh doanh; chủ động thực hiện thông báo đúng quy định để tránh bị xử phạt không đáng có.

Trong bối cảnh quản lý thuế ngày càng chặt chẽ, việc tuân thủ đúng và đủ nghĩa vụ pháp lý không chỉ giúp hộ kinh doanh giảm rủi ro mà còn tạo thuận lợi trong quá trình hoạt động lâu dài, minh bạch và bền vững.

Thay đổi lớn về mức giảm trừ gia cảnh trong thuế TNCN từ 2026 mà người dân cần biết

Ngọc Khánh

An Ninh Tiền Tệ

