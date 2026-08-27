Sân vận động 60.000 chỗ ngồi, lớn thứ 2 Việt Nam do Vingroup xây dựng đón Chủ tịch FIFA tới thăm

Sáng 27/8, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom và đại diện FIFA, AFF, VFF đã đến thăm quần thể thể thao PVF tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.

Đoàn lãnh đạo FIFA tham quan khu vực sân vận động 60.000 chỗ ngồi và nhà thi đấu trong nhà đang được xây dựng. Đây là những hạng mục mới được bổ sung bên cạnh hệ thống cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, huấn luyện và thi đấu bóng đá tại PVF.

Theo quy hoạch, sân vận động có sức chứa 60.000 chỗ và được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA, hướng tới khả năng tổ chức các giải đấu, sự kiện thể thao quốc tế quy mô lớn. Dự án do Bộ Công an làm chủ đầu tư, thuộc Tổ hợp thể thao - dịch vụ PVF có quy mô khoảng 92ha. Công trình được khởi công ngày 19/10/2025 và đặt mục tiêu hoàn thành vào tháng 3/2027.

Đến nay, hình dáng tổng thể của bốn khu khán đài A, B, C và D đã dần hiện rõ. Nhiều hạng mục kết cấu chính bằng bê tông cốt thép được triển khai, trong khi một số khu vực ghế ngồi cũng bắt đầu được thi công mẫu để kiểm tra phương án trước khi lắp đặt trên diện rộng.

Song song với phần khán đài, các nhà thầu đang đẩy nhanh thi công hệ thống cột bê tông cốt thép và kết cấu giá đỡ bao quanh sân. Đây là những bộ phận chịu lực quan trọng, có nhiệm vụ nâng đỡ hệ mái quy mô lớn của công trình.

Điểm nhấn đáng chú ý của sân vận động là hệ mái gồm một cặp dầm vòm dạng hộp dài khoảng 373m, kết hợp hai tấm màng xuyên sáng kích thước 78x125m. Hệ mái có khả năng đóng, mở hoàn toàn trong khoảng 12-20 phút.

Mái sân sử dụng vật liệu màng PTFE có khả năng chống tia UV và hạn chế hấp thụ nhiệt, qua đó tăng độ thông thoáng và cho phép công trình linh hoạt chuyển đổi giữa không gian ngoài trời và trong nhà.

Tại công trường, nhiều cần cẩu, cấu kiện thép và thiết bị chuyên dụng đã được tập kết để chuẩn bị cho quá trình lắp dựng hệ mái. Đây được xem là một trong những hạng mục quan trọng tiếp theo, quyết định đáng kể đến hình dáng kiến trúc của sân vận động.

Bên trong sân được bố trí các khu chức năng phục vụ thi đấu và tổ chức sự kiện như khu kỹ thuật, trung tâm truyền hình, khu báo chí, khu VIP cùng hệ thống dịch vụ dành cho khán giả.

Công trình cũng được thiết kế với mặt sân sử dụng công nghệ cỏ hybrid mô-đun, tương tự một số sân vận động lớn trên thế giới như Wembley của Anh và Sân vận động Quốc gia Singapore. Công nghệ này hướng tới khả năng chịu cường độ khai thác cao, thoát nước nhanh và thuận lợi cho bảo trì.

Với sức chứa 60.000 chỗ, sân vận động PVF sẽ lớn hơn khoảng 20.000 chỗ so với Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Khi hoàn thành, đây sẽ là sân vận động lớn thứ 2 Việt Nam, chỉ sau sân vận động VinFast - Trống Đồng tại Hà Nội với quy mô dự kiến khoảng 135.000 chỗ.

Không chỉ phục vụ hoạt động của PVF, sân vận động được định hướng trở thành địa điểm tổ chức các giải đấu, sự kiện thể thao và chương trình giải trí quy mô lớn. Theo định hướng, công trình có thể đáp ứng yêu cầu tổ chức những sự kiện quốc tế như ASIAD, Olympic và các trận đấu cấp độ World Cup nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện đăng cai.

Sân vận động nằm trên tuyến tỉnh lộ 379, kết nối với cầu Thanh Trì, Vành đai 3 và các tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Bắc Giang. Vị trí này giúp công trình thuận lợi kết nối Hà Nội với khu vực phía Đông và Hưng Yên.

Khi hoàn thành, sân vận động cùng nhà thi đấu và hệ thống cơ sở đào tạo PVF được kỳ vọng hình thành một quần thể thể thao quy mô lớn, bổ sung hạ tầng phục vụ bóng đá chuyên nghiệp, các đội tuyển quốc gia và những sự kiện thể thao lớn.

Đáng chú ý, chuyến thăm PVF của Chủ tịch FIFA diễn ra chỉ một ngày sau khi ông Gianni Infantino có mặt tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để theo dõi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Sau trận đấu, đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.