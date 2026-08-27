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Ông Lê Cao Quyền bị bắt, doanh nghiệp phát thông báo mới

| | Thị trường chứng khoán

Ông Lê Cao Quyền bị bắt, doanh nghiệp phát thông báo mới

Động thái thay đổi nhân sự diễn ra hơn hai tháng sau khi loạt lãnh đạo chủ chốt của TV4 vướng vòng lao lý

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (EVNPECC4, mã TV4) vừa công bố thay đổi một loạt nhân sự cấp cao.

Cụ thể, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/8/2026, cổ đông TV4 thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Cao Quyền và ông Trần Cao Hỷ khỏi HĐQT. Cùng ngày, HĐQT công ty bầu ông Vương Anh Dũng làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

Ở vị trí điều hành, ông Đồng Trinh Hoàng, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc EVNPECC4, được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc từ ngày 24/8. Ông Hoàng cũng sẽ trở thành người đại diện theo pháp luật của công ty sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi.

Trước đó, ông Vương Anh Dũng đang thực hiện quyền Tổng Giám đốc EVNPECC4 và sẽ thôi đảm nhiệm vị trí này kể từ ngày 24/8.

Sau khi kiện toàn, HĐQT EVNPECC4 gồm 4 thành viên: ông Vương Anh Dũng giữ chức Chủ tịch, ông Đồng Trinh Hoàng và ông Huỳnh Minh Quang là thành viên, trong khi ông Nguyễn Chí Quang là thành viên HĐQT độc lập.

Động thái thay đổi nhân sự diễn ra hơn hai tháng sau khi loạt lãnh đạo chủ chốt của TV4 vướng vòng lao lý. Ngày 11/6, EVNPECC4 cho biết nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam ông Lê Cao Quyền - Chủ tịch HĐQT, ông Trần Cao Hỷ - Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Như Đông - Phó Tổng Giám đốc. Kế toán trưởng Trần Lê Thanh Bình cũng bị áp dụng biện pháp tạm giam.

Các cá nhân trên bị khởi tố trong vụ án liên quan Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và các đơn vị liên quan. Theo thông tin từ Bộ Công an, vụ án được khởi tố với các nhóm tội danh gồm vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ.

EVNPECC4 tiền thân là Phân viện Quy hoạch thiết kế điện miền Nam, thành lập năm 1976, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn, khảo sát và thiết kế các công trình nguồn điện, lưới điện. Doanh nghiệp hiện tham gia tư vấn nhiều dự án điện lớn, trong đó có dự án Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái công suất 1.200 MW.

Mai Chi

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