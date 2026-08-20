Nhóm CTCK tung 600 tỷ đồng gom cổ phiếu phiên đáo hạn phái sinh, mã nào là tâm điểm?

Thị trường đã có diễn biến tương đối tích cực hơn trong phiên đáo hạn phái sinh 20/8. Chỉ số biến động biên độ hẹp và tăng điểm dưới ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong khi thanh khoản toàn thị trường tiếp tục suy giảm. Kết phiên, VN-Index tăng 7,55 điểm (+0,44%) lên mức 1.731,24 điểm. Hôm nay cũng là phiên đáo hạn phái sinh tháng 8/2026. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 560 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK mua ròng 587 tỷ đồng trên HoSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK mua ròng mạnh nhất tại HPG với giá trị 66 tỷ đồng, tiếp theo là VIC và FUEMAV30 cùng đạt 57 tỷ đồng, FPT (43 tỷ đồng), STB (40 tỷ đồng), VNM (35 tỷ đồng), VPB và VHM cùng đạt 31 tỷ đồng, LPB (30 tỷ đồng) và MBB (25 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, VCB là cổ phiếu bị tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất với giá trị 22 tỷ đồng, tiếp theo là TCB (13 tỷ đồng), CTG (5 tỷ đồng), SSI, HSG và CII cùng bị bán ròng 1 tỷ đồng. Trong khi đó, HCM, HT1, VTP và FUEVN100 ghi nhận giá trị bán ròng không đáng kể, ở mức khoảng 0 tỷ đồng.﻿