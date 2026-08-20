Phiên 20/8: Khối ngoại bán ròng hơn 600 tỷ đồng trên HOSE, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Lực cầu duy trì giúp VN-Index tăng điểm trong phiên 20/8. Chốt phiên, VN-Index tăng 7,5 điểm lên 1.734 điểm, trong khi thanh khoản tiếp tục neo ở mức thấp với giá trị khớp lệnh trên HOSE chưa đầy 10.000 tỷ đồng. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 560 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 616 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu MSN được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 56 tỷ đồng. Theo sau, VNM và DCM là mã tiếp theo được gom mạnh 41 và 37 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap

Ở chiều ngược lại, VIC dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 89 tỷ đồng. Theo sau là VPB và VIX, lần lượt bị bán ròng 87 tỷ đồng và 73 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 20 tỷ đồng

Tại chiều mua, PVS được mua ròng mạnh nhất với giá 13 tỷ đồng. Bên cạnh đó, IDC xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 8 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng MST, VTZ.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, MBB là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 2 tỷ đồng; theo sau BVS bị bán 1 tỷ, DXP, C69 bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 36 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu TIN được khối ngoại ﻿mua 33 tỷ đồng. Theo sau, MSR và AIG cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, QNS bị khối ngoại bán ròng 8 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , HNG, NDC, , , , ,...