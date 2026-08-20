Lộ diện thêm cá mập trở lại là cổ đông lớn tại PNJ

Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan do T. Rowe Price Associates, Inc. đại diện vừa có báo cáo về sở hữu tại Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã: PNJ).

Cụ thể, sau phiên giao dịch 13/8/2026, nhóm quỹ có liên quan do T. Rowe Price Associates đại diện tăng nắm giữ thêm 525.400 cổ phiếu, từ hơn 25,4 triệu cổ phiếu PNJ lên gần 26 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu tại PNJ tăng từ 4,97% lên 5,07%, trở lại là cổ đông lớn tại doanh nghiệp vàng bạc này.

Trong nhóm, các quỹ ghi nhận lượng sở hữu tăng là Trp Sicav Global Value Equity Fund tăng 288.300 cổ phiếu, Select Investment Series Iii Sicav - T. Rowe Price Global Value Equity Fund tăng 154.000 cổ phiếu và T. Rowe Price Global Value Equity Fund tăng 63.100 cổ phiếu.

Các quỹ thành viên mua vào PNJ

Trước đó, hồi cuối tháng 7/2026, tỷ lệ sở hữu của nhóm quỹ này vừa giảm từ 5,79% vốn xuống còn 4,97% vốn PNJ và không còn là cổ đông lớn

Ở diễn biến liên quan, nhóm Vanguard cũng vừa công bố nâng sở hữu tại PNJ từ 24,18 triệu cổ phiếu, tương đương 4,72%, lên 25,81 triệu cổ phiếu, tương đương 5,04% và trở thành cổ đông lớn.

Được biết, Vanguard là "gã khổng lồ" quản lý tài sản hàng đầu thế giới với quy mô lên đến 12.000 tỷ USD, phục vụ hơn 50 triệu nhà đầu tư trên toàn cầu. Đây là tổ chức quản lý quỹ và tài sản lớn thứ hai trên thế giới, chỉ xếp sau BlackRock.

Đáng chú ý, các nhóm quỹ ngoại nâng sở hữu trước thềm PNJ thông báo triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2026. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội là 25/8/2026. Đại hội dự kiến được tổ chức trong tháng 10/2026.

Theo nội dung được công bố, vấn đề trọng tâm tại ĐHĐCĐ bất thường lần này là việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế. Bên cạnh đó, đại hội cũng sẽ xem xét các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Ngoài các nhóm quỹ ngoại, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc PNJ Phan Quốc Công đã mua vào thành công 1 triệu cổ phiếu PNJ như đăng ký trước đó. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ ngày 31/7/2026 đến ngày 14/8/2026.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 6 tháng đầu năm, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 25.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.184 tỷ đồng, lần lượt tăng 49% và 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chốt phiên 19/8, thị giá PNJ đạt 35.700 đồng/cp.