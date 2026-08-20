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Công ty chứng khoán bất ngờ đóng cửa chi nhánh tại Thanh Hóa

| | Thị trường chứng khoán

Công ty chứng khoán bất ngờ đóng cửa chi nhánh tại Thanh Hóa

Công ty cho biết quyết định đóng cửa được đưa ra sau khi “xét tình hình thực tế”.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến việc đóng cửa Chi nhánh Thanh Hóa. Cụ thể, Hội đồng quản trị công ty đã thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động của chi nhánh này.

Theo văn bản, Chi nhánh Thanh Hóa của Chứng khoán Alpha được thành lập hồi tháng 5/2024, đặt tại Sảnh tầng 1, Khách sạn Lam Kinh, Khu đô thị Đông Hương, Thanh Hóa.

Như vậy, tính từ thời điểm được chấp thuận thành lập đến khi HĐQT thông qua chủ trương đóng cửa, chi nhánh này đã hoạt động hơn 2 năm.

Trong nghị quyết, Chứng khoán Alpha cho biết quyết định đóng cửa được đưa ra sau khi “xét tình hình thực tế”. Việc đóng cửa chính thức sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Cùng với việc đóng cửa chi nhánh, HĐQT Chứng khoán Alpha cũng thông qua miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Thanh Hóa đối với ông Vũ Khắc Thiện. Việc miễn nhiệm sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm đóng cửa chi nhánh có hiệu lực.

Đối với khách hàng đang giao dịch tại đơn vị này, HĐQT giao Tổng Giám đốc phê duyệt phương án xử lý các tài khoản và hợp đồng đã ký với khách hàng nhưng vẫn còn hiệu lực tại thời điểm Chi nhánh Thanh Hóa đóng cửa. Tổng Giám đốc cũng được giao chủ trì triển khai các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Chứng khoán Alpha có trụ sở tại tầng 5, số 14 Láng Hạ, phường Giảng Võ, Hà Nội. Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm doanh thu hoạt động đạt gần 8 tỷ đồng. Kết quả, LNST gần 5,3 tỷ đồng, tăng mạnh 112% so với cùng kỳ năm 2025.

An Thái

Nhịp sống thị trườngn

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