Động thái bất ngờ của nhóm quỹ ETF SSIAM

Dòng vốn tại một số quỹ ETF thuộc Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) đang có chuyển động đáng chú ý trong những phiên gần đây.

Cụ thể, ETF SSIAM VNFINLEAD ghi nhận mua ròng 5,65 tỷ đồng trong phiên 13/8. Với ETF SSIAM VN30, hoạt động mua ròng diễn ra trong nhiều phiên hơn, lần lượt đạt 2,43 tỷ đồng ngày 12/8, 2,4 tỷ đồng ngày 13/8 và 2,36 tỷ đồng ngày 17/8. Tổng cộng, quỹ này ghi nhận giá trị mua ròng khoảng 7,2 tỷ đồng trong ba phiên trên.

Đáng chú ý nhất là ETF SSIAM VNX50 khi ghi nhận giá trị mua ròng lên tới 60,15 tỷ đồng trong phiên 13/8.

Quy mô này chưa lớn nếu đặt cạnh thanh khoản toàn thị trường, song diễn biến đáng chú ý nằm ở thời điểm dòng tiền xuất hiện. Trong cùng giai đoạn, nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam lại duy trì xu hướng bán ròng khá mạnh, khoảng 1 tuần trở lại đây đều đặn bán ròng hơn 600 tỷ đồng mỗi phiên trên HoSE.

Diễn biến trên cho thấy sự phân hóa giữa các dòng vốn đang hiện diện trên thị trường. Việc dòng tiền bắt đầu xuất hiện tại các ETF vẫn là tín hiệu đáng theo dõi khi thị trường đang tiến gần một cột mốc quan trọng về nâng hạng.

Trước mắt, ngày 21/8 là một mốc đáng chú ý khi FTSE Russell dự kiến công bố các tệp đánh giá sơ bộ cho kỳ rà soát bán niên tháng 9 của FTSE GEIS. Danh mục cuối cùng dự kiến được hoàn thiện vào đầu tháng 9 trước khi các thay đổi chính thức có hiệu lực ngày 21/9.

Giới phân tích nhìn chung cho rằng quá trình nâng hạng có thể tạo ra sự thay đổi về cơ cấu dòng vốn nước ngoài, nhưng khó đồng nghĩa với việc trạng thái bán ròng hiện tại lập tức đảo chiều. Trong báo cáo mới cập nhật, Chứng khoán Yuanta cho rằng sự kiện này sẽ mở rộng khả năng tiếp cận cổ phiếu Việt Nam đối với các quỹ đầu tư thụ động quốc tế sử dụng chỉ số FTSE làm cơ sở phân bổ vốn. 27 cổ phiếu Việt Nam có khả năng được bổ sung vào các bộ chỉ số FTSE GEIS, với tổng giá trị mua ước tính khoảng 1,5 tỷ USD khi hoàn tất toàn bộ lộ trình.

Tuy nhiên, Yuanta lưu ý tác động của dòng tiền nâng hạng cần được nhìn nhận theo hai lớp. Lộ trình nâng tỷ trọng dự kiến được thực hiện qua 4 đợt trong vòng một năm. Do đó, trong ngắn hạn, 150 triệu USD của đợt đầu chưa đủ lớn để tạo tác động đồng đều lên toàn thị trường, song ảnh hưởng có thể rõ rệt hơn tại các cổ phiếu có tỷ trọng cao hoặc thanh khoản thấp.

Trong trung hạn, khoảng 1,35 tỷ USD còn lại dự kiến được giải ngân qua ba đợt đến tháng 9/2027. Theo Yuanta, đây mới là lượng vốn có khả năng tạo động lực đáng chú ý hơn đối với thanh khoản và cầu ngoại. Công ty chứng khoán này cho rằng nhà đầu tư nên theo dõi những cổ phiếu vừa có giá trị mua dự kiến lớn, vừa có mức độ hấp thụ dòng tiền đáng kể so với giá trị giao dịch bình quân, thay vì chỉ nhìn vào tổng lượng tiền mua trong toàn bộ kỳ nâng tỷ trọng.