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5 tháng từ ngày Đặng Văn Lâm bán sạch cổ phiếu, thị giá bất ngờ rơi sốc

| | Thị trường chứng khoán

5 tháng từ ngày Đặng Văn Lâm bán sạch cổ phiếu, thị giá bất ngờ rơi sốc

Trước phiên biến động mạnh này, DM7 đã có thời gian dài gần như “đóng băng” giao dịch.

Cổ phiếu DM7 của CTCP Dệt May 7 vừa bất ngờ giảm chạm sàn (-40%) phiên 20/8, kéo thị giá từ vùng hơn 20.000 đồng xuống còn khoảng 12.000 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, trước phiên biến động mạnh này, DM7 đã có thời gian dài gần như “đóng băng” giao dịch.

Theo dữ liệu giao dịch, lần gần nhất cổ phiếu này có khớp lệnh là ngày 24/6, sau đó liên tục trong tình trạng trắng thanh khoản. Trên UPCoM, cổ phiếu không có giao dịch trong 25 phiên liên tiếp sẽ được áp dụng biên độ ±40% trong ngày giao dịch trở lại. Vì vậy, mức giảm 40% của DM7 diễn ra trong bối cảnh đặc thù thanh khoản này, thay vì phản ánh một phiên bán tháo thông thường.

Dệt May 7 là doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dệt may, hoạt động chính trong các mảng dệt, nhuộm, in và may, vừa phục vụ nhu cầu của Quân đội vừa tham gia thị trường. Công ty có vốn điều lệ hơn 154 tỷ đồng, với 15,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành.

Trước đó, cơ cấu cổ đông DM7 cũng có biến động đáng chú ý. Tháng 3/2026, ông Đặng Văn Lâm bán toàn bộ 2 triệu cổ phiếu, tương đương 12,98% vốn, và không còn là cổ đông lớn. Cùng thời điểm, nhóm người liên quan đến bà Trần Thị Phương Hồng, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc DM7, mua vào lượng lớn cổ phiếu. Sau các giao dịch, nhóm gia đình bà Hồng nắm gần 28% vốn doanh nghiệp. Cổ đông lớn nhất của Dệt May 7 hiện vẫn là Công ty TNHH MTV Đông Hải với tỷ lệ 51%.﻿

Về kết quả kinh doanh, năm 2025 DM7 ghi nhận doanh thu 744,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 55 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã hoàn thành hơn 100% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm qua.

Kết quả kinh doanh quý II/2026 cũng cải thiện đáng kể so với cùng kỳ. Theo báo cáo tài chính, doanh thu quý II đạt 184 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 14 tỷ đồng, lần lượt tăng 100% và 670% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu DM7 đạt khoảng 285 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 20 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý khác của DM7 là lịch sử trả cổ tức tiền mặt khá đều. Theo dữ liệu sự kiện, doanh nghiệp đã duy trì việc chi trả cổ tức bằng tiền 7 năm liên tiếp. Riêng năm 2025 cổ đông nhận tổng cộng 2.400 đồng/cổ phiếu qua hai đợt.

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
cổ phiếu \

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