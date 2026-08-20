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Công ty con của Hóa chất Đức Giang đón tin vui

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Công ty con của Hóa chất Đức Giang đón tin vui

Thông tin tích cực về tình trạng cổ phiếu xuất hiện sau giai đoạn PAT có nhiều biến động đáng chú ý ở bộ máy lãnh đạo.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây thông báo đưa cổ phiếu PAT của CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 24/8/2026.

Theo HNX, Phốt pho Apatit Việt Nam đã công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, qua đó đáp ứng điều kiện để cổ phiếu được đưa ra khỏi diện cảnh báo theo quy định.

Phốt pho Apatit Việt Nam là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã: DGC). Hiện Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai - đơn vị do DGC sở hữu 100% vốn - đang nắm 51% vốn điều lệ PAT.

Thông tin tích cực về tình trạng cổ phiếu xuất hiện sau giai đoạn PAT có nhiều biến động đáng chú ý ở bộ máy lãnh đạo.

Cuối tháng 7, PAT công bố thông tin bất thường cho biết doanh nghiệp nhận được thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an về việc khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lưu Bách Đạt, khi đó là Chủ tịch HĐQT PAT.

Ông Đạt bị khởi tố về tội “Gây ô nhiễm môi trường”. Cùng thời điểm, ông cũng đang đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Sau biến động này, PAT nhanh chóng kiện toàn bộ máy quản trị. Công ty miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Lưu Bách Đạt và bổ nhiệm ông Đỗ Thành Công giữ vị trí Chủ tịch HĐQT.

Ông Đỗ Thành Công sinh năm 1991, có trình độ kỹ sư hóa và từng đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Nhà máy Phốt pho vàng và Axit thực phẩm thuộc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Thông tin doanh nghiệp công bố cuối tháng 7 ghi nhận ông Công được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT PAT.

Trong khi bộ máy lãnh đạo có nhiều thay đổi, hoạt động kinh doanh của Phốt pho Apatit Việt Nam trong quý 2 lại ghi nhận sự cải thiện đáng kể.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 2/2026 đạt khoảng 517 tỷ đồng, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt hơn 129 tỷ đồng, tăng 28%, trong khi biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 21,1% lên khoảng 25%. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt gần 110 tỷ đồng, tăng hơn 41% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, PAT ghi nhận doanh thu thuần hơn 939 tỷ đồng, tăng khoảng 3%. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 156 tỷ đồng, giảm gần 4% so với cùng kỳ.

Ngọc Ly

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