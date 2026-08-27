Mỗi ngày thu về hơn 60 tỷ tiền lãi, doanh nghiệp Việt này bán gì mà “khủng” vậy?

Quang cảnh Kho cảng PV GAS Vũng Tàu

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), đơn vị chủ lực của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM), mới đây đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, PV GAS ghi nhận doanh thu hợp nhất lũy kế trên 82.000 tỷ đồng , tương đương 58% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 11.200 tỷ đồng (khoảng 62 tỷ đồng mỗi ngày) , hoàn thành 99% kế hoạch năm, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt trên 9.000 tỷ đồng, tương đương hoàn thành kế hoạch cả năm 2026.

Cùng với đó, PV GAS nộp ngân sách Nhà nước hơn 5.500 tỷ đồng , đạt 122% kế hoạch cả năm.

Riêng trong quý 2/2026, doanh thu của PV GAS đạt khoảng 43.600 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 7.400 tỷ đồng, cải thiện so với quý trước trong bối cảnh nhu cầu khí phục vụ phát điện duy trì ở mức cao trong mùa khô.

Năm 2026, PV GAS đặt mục tiêu doanh thu 142.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 11.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trên 9.000 tỷ đồng. Kết quả đạt được trong nửa đầu năm tạo dư địa thuận lợi để doanh nghiệp hoàn thành các chỉ tiêu tài chính đề ra, dù những tháng còn lại vẫn còn nhiều yếu tố bất định.

Tàu METHANE MICKIE HARPER vận chuyển khoảng 73.000 tấn LNG từ Canada đã cập cảng Kho cảng LNG Thị Vải ngày 07/06/2026

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, PV GAS tập trung thực hiện nhiệm vụ đảm bảo nguồn cung khí, LNG và LPG cho các hộ tiêu thụ.

Trước những biến động về nguồn cung trên thị trường quốc tế, PV GAS chủ động đa dạng hóa nguồn hàng, tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế và tối ưu phương án nhập khẩu nhằm duy trì nguồn cung phục vụ các nhu cầu thiết yếu của nền kinh tế.

Trong 7 tháng đầu năm, sản lượng khí tiêu thụ của PV GAS đạt trên 4,2 tỷ Sm³, bằng 105% kế hoạch và tăng 17% so với cùng kỳ. Hoạt động kinh doanh LPG/LNG đạt gần 2,1 triệu tấn, tương đương 96% kế hoạch.

PV GAS cũng đã thu xếp khoảng 658 triệu Sm³ LNG để bổ sung nguồn cung cho các nhà máy điện PV Power và các đơn vị phát điện thuộc EVN/EVNGENCO3 trong giai đoạn cao điểm mùa khô. Đồng thời, doanh nghiệp cung ứng khoảng 865.000 tấn LPG cho thị trường nội địa và xuất khẩu sang Campuchia.

Nguồn nhập khẩu được đa dạng hóa từ Australia, Hoa Kỳ, Canada và các nước Đông Nam Á, góp phần nâng cao tính linh hoạt của chuỗi cung ứng trong bối cảnh thị trường quốc tế có nhiều biến động.

Trong lĩnh vực đầu tư, giá trị giải ngân của công ty mẹ PV GAS đạt trên 2.500 tỷ đồng, tập trung vào các dự án trọng điểm gồm Kho LNG Vũng Áng, đường ống thu gom và vận chuyển khí mỏ Sư Tử Trắng và dự án đường ống khí Lô B.

PV GAS đồng thời tiếp tục triển khai kế hoạch mở rộng công suất Kho LNG Thị Vải lên 3 triệu tấn/năm, nhằm đáp ứng nhu cầu LNG ngày càng tăng của thị trường trong trung và dài hạn.

Trong 6 tháng cuối năm, PV GAS cho biết sẽ tập trung phát triển thị trường, mở rộng tiêu thụ khí và LNG, từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh quốc tế, đồng thời tăng cường tích hợp chuỗi cung ứng, logistics và dịch vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ngoài các dự án LNG đang triển khai, doanh nghiệp cũng định hướng tìm kiếm cơ hội đầu tư thượng nguồn và các thương vụ mua bán, sáp nhập (M&A).