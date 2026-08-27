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Ông Đoàn Văn Hiểu Em tiếp tục đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu MWG để tái cơ cấu đầu tư sang DMX

| | Thị trường chứng khoán

Ông Đoàn Văn Hiểu Em tiếp tục đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu MWG để tái cơ cấu đầu tư sang DMX

Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 6/5 đến 21/5/2026, ông Hiểu Em cũng đã bán ra 2 triệu cổ phiếu MWG với mục đích tương tự.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) vừa đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu MWG trong khoảng thời gian từ ngày 7/9 đến ngày 6/10/2026. Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn. Nếu bán hết lượng đăng ký, số cổ phiếu nắm giữ sẽ giảm xuống còn hơn 1,268 triệu đơn vị (tỷ lệ 0,086%).

Mục đích nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư để chuyển sang đầu tư vào cổ phiếu CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (mã DMX) với định hướng đồng hành dài hạn. Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 6/5 đến 21/5/2026, ông Hiểu Em cũng đã bán ra 2 triệu cổ phiếu MWG với mục đích tương tự.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu MWG đã tăng 22% sau một tháng, lên mức 75.900 đồng/cp. Tạm tính tại mức thị giá này, ông Hiểu Em có thể thu về khoảng 76 tỷ đồng.

Kế hoạch bán cổ phiếu của ông Hiểu Em xuất hiện chỉ khoảng hai tuần sau khi Chủ tịch HĐQT MWG Nguyễn Đức Tài hoàn tất giao dịch mua vào 1 triệu cổ phiếu từ ngày 31/7 đến 13/8/2026 thông qua khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Tài đãnâng sở hữu trực tiếp lên gần 33,44 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ 2,264% vốn điều lệ.

Về kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 111.394 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2025. Mức này tương đương khoảng 60% kế hoạch doanh thu cả năm 2026 là 185.000 tỷ đồng.

Trong đó, DMX (bao gồm các chuỗi Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Topzone, Erablue và Thợ Điện Máy Xanh)đạt doanh thu 75.200 tỷ đồng trong 7 tháng, tăng 29% so với cùng kỳ. Kênh online đóng góp 13% doanh thu.

Bách Hóa Xanh ghi nhận doanh thu 33.900 tỷ đồng, tăng hơn 28% so với cùng kỳ năm trước, nhờ sự tăng trưởng của hai nhóm ngành hàng chủ lực là thực phẩm tươi sống và FMCG.

Doanh thu từ dịch vụ mua trả chậm tăng 47% so với cùng kỳ, chiếm 38% doanh thu. Tổng giá trị dịch vụ thanh toán tiện ích và đại lý ngân hàng đạt 65.000 tỷ đồng, đến từ 43 triệu giao dịch.

Thợ Điện Máy Xanh cũng ghi nhận doanh thu tăng 43%, trong đó doanh thu ngoài Điện Máy Xanh chiếm 11%. Super App và kênh online đạt doanh thu 9.600 tỷ đồng, tương đương 13% tổng doanh thu của nhóm Điện Máy Xanh.

Tại Indonesia, Erablue đạt doanh thu 2.228 tỷ rupiah, tăng 89% so với cùng kỳ. Chuỗi này đã mở thêm 102 cửa hàng trong 7 tháng đầu năm và ghi nhận tăng trưởng 15% tại các cửa hàng hiện hữu.

Tính đến cuối tháng 7/2026, mạng lưới của MWG gồm 1.005 cửa hàng Thế Giới Di Động (bao gồm Topzone), 2.002 cửa hàng Điện Máy Xanh, 3.378 cửa hàng Bách Hóa Xanh, 420 nhà thuốc An Khang và 95 cửa hàng AvaKids. Bên cạnh đó, liên doanh Erablue tại Indonesia có 283 cửa hàng.

Hà Linh

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