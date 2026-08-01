Doanh nghiệp dầu khí lớn nhất sàn chứng khoán phát thông báo quan trọng

Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS, mã: GAS) vừa công bố thông tin về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/8/2026, PV GAS có 24.743 cổ đông nắm giữ tương ứng 2,4 tỷ cổ phiếu. Tuy nhiên, tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết do các cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ chỉ đạt 102 triệu đơn vị, tương ứng 4,24% tổng số cổ phiếu.

Như vậy, PV GAS chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15, cụ thể: không đảm bảo có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

PV Gas cam kết trong thời hạn một năm kể từ khi không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng cho đến khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hủy tư cách công ty đại chúng, PV GAS sẽ tiếp tục tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan đến công ty đại chúng theo quy định pháp luật.

Hiện, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đang nắm khoảng 95,76% vốn tại PV GAS.

Liên quan đến kế hoạch vốn, Chủ tịch HĐQT PV GAS, ông Nguyễn Thanh Bình từng chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên rằng nhiều cổ đông cũng quan tâm đến câu chuyện thoái vốn Nhà nước cũng như lộ trình tăng vốn điều lệ của tổng công ty. " PV GAS đang làm việc với các cơ quan liên quan để đáp ứng các yêu cầu niêm yết. Thêm vào đó, công ty cũng có kế hoạch tăng vốn điều lệ ", ông Nguyễn Thanh Bình cho hay. Dù vậy, chi tiết về kế hoạch tăng vốn hiện vẫn chưa được công bố.

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, PV GAS ghi nhận doanh thu hợp nhất lũy kế trên 82.000 tỷ đồng, tương đương 58% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 11.200 tỷ đồng (khoảng 62 tỷ đồng mỗi ngày), hoàn thành 99% kế hoạch năm, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt trên 9.000 tỷ đồng, tương đương hoàn thành kế hoạch cả năm 2026.

Riêng trong quý 2/2026, doanh thu của PV GAS đạt khoảng 43.600 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 7.400 tỷ đồng, cải thiện so với quý trước trong bối cảnh nhu cầu khí phục vụ phát điện duy trì ở mức cao trong mùa khô.

Trong 6 tháng cuối năm, PV GAS cho biết sẽ tập trung phát triển thị trường, mở rộng tiêu thụ khí và LNG, từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh quốc tế, đồng thời tăng cường tích hợp chuỗi cung ứng, logistics và dịch vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ngoài các dự án LNG đang triển khai, doanh nghiệp cũng định hướng tìm kiếm cơ hội đầu tư thượng nguồn và các thương vụ mua bán, sáp nhập (M&A).

PV GAS hiện là công ty dầu khí có giá trị vốn hóa lớn nhất trên sàn chứng khoán. Chốt phiên 27/8, cổ phiếu GAS dừng ở mốc 84.300 đồng/cp, vốn hoá thị trường đạt hơn 203.000 tỷ đồng.