Quá nhanh: Bách Hóa Xanh cán mốc 1.000 cửa hàng mở mới từ đầu 2026, hoàn thành sớm KPI

Theo cập nhật trên website bachhoaxanh.com, tính đến ngày 27/8, Bách Hóa Xanh có tổng cộng 3.563 cửa hàng trên toàn hệ thống, qua đó chính thức cán mốc 1.000 cửa hàng mở mới kể từ đầu năm 2026. Kết quả này giúp chuỗi siêu thị thực phẩm thuộc CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) hoàn thành sớm KPI sau 8 tháng.

Đáng chú ý, tốc độ mở mới của hàng của Bách Hóa Xanh đang tăng nhanh chóng mặt. Tính từ đầu tháng 8, chuỗi đã mở thêm 185 cửa hàng, tương ứng bình quân gần 7 cửa hàng mở mới mỗi ngày, gần gấp đôi so với mức bình quân trong nửa đầu năm. Hiệu quả các cửa hàng mở mới ở mức cao có thể là động lực để Bách Hóa Xanh tăng tốc mở mới.

Trong 7 tháng đầu năm, Bách Hóa Xanh ghi nhận doanh thu 33.900 tỷ đồng, tăng hơn 28% so với cùng kỳ. Tăng trưởng đến từ hai ngành hàng chính là thực phẩm tươi sống và FMCG. Hơn 800 cửa hàng mở mới giai đoạn này đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương ở cấp độ cửa hàng, sau khi tính cả chi phí kho vận.

Từ đầu năm, khoảng một nửa số cửa hàng mới của Bách Hóa Xanh được khai trương tại khu vực miền Bắc và miền Trung, trong khi phần còn lại tập trung ở miền Nam. Ban lãnh đạo MWG cho biết chuỗi sẽ tiếp tục duy trì định hướng phân bổ khoảng 50% số cửa hàng mở mới tại miền Bắc và 50% tại miền Nam.

Bách Hóa Xanh là chuỗi siêu thị chuyên bán lẻ thực phẩm tươi sống và hàng thiết yếu, được MWG đưa vào vận hành từ cuối năm 2015. Chuỗi được kỳ vọng là một trong những động lực tăng trưởng mới của MWG khi mảng ICT/CE bão hoà. Thực tế, Bách Hóa Xanh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ này ở chỉ tiêu doanh thu nhưng khá chật vật với mục tiêu lợi nhuận.

Sau khi tái cơ cấu mạnh mẽ giai đoạn 2022-2023, ban lãnh đạo MWG cho biết đã tìm ra “công thức chiến thắng” cho Bách Hóa Xanh. Chuỗi chính thức có lãi từ quý 2/2024 và bắt đầu mở rộng hệ thống trở lại.

Cùng với quá trình mở rộng hệ thống và duy trì hiệu quả trên từng điểm bán, lợi nhuận của Bách Hóa Xanh tiếp tục cải thiện rõ rệt. Trong 6 tháng đầu năm nay, Bách Hóa Xanh lãi khoảng 910 tỷ đồng. Con số này thậm chí còn lớn hơn lợi nhuận cả năm ngoái, qua đó thu hẹp khoản lỗ lũy kế còn khoảng 7.000 tỷ đồng.

Ông Vũ Đăng Linh – Tổng Giám đốc MWG cho rằng, với kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, Bách Hóa Xanh nhiều khả năng sẽ hoàn thành sớm mục tiêu lợi nhuận 1.800 tỷ đồng trong năm 2026. “Chúng tôi vẫn tự tin rằng trong 2-3 năm tới sẽ hoàn tất bù đắp hết các khoản lỗ để thực hiện IPO và niêm yết Bách Hoá Xanh”, ông Linh chia sẻ.

Sự tự tin của lãnh đạo MWG là có cơ sở khi Bách Hoá Xanh vừa tăng tốc mở mới cửa hàng vừa đảm bảo hiệu quả trên từng điểm bán. Doanh thu và lợi nhuận đều tăng mạnh, biên lợi nhuận ròng cải thiện lên 3,4% trong quý 2/2026 từ mức 3,1% quý đầu năm. Theo SSI Research, mảng bách hóa sẽ ngày càng đóng góp nhiều hơn vào lợi nhuận của MWG.

SSI Research kỳ vọng mảng bách hóa sẽ tiếp tục cải thiện nhờ các yếu tố hỗ trợ từ chính sách, bao gồm việc siết chặt quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể, đóng cửa các chợ tự phát không đáp ứng quy định tại Hà Nội và TP. HCM, cùng các yêu cầu nghiêm ngặt hơn về truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Bên cạnh đó, việc tiếp tục mở rộng mạng lưới cửa hàng và tăng cường hiện diện tại khu vực miền Bắc sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng.