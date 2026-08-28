Cổ phiếu Techcombank quay đầu giảm sau loạt thông tin về thương vụ bán 15% cổ phần

Đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tháng 8, cổ phiếu Techcombank (mã: TCB) quay đầu điều chỉnh sau hai phiên tăng mạnh liên tiếp. TCB giảm hơn 2%, xuống 33.400 đồng/cổ phiếu, qua đó đưa vốn hóa thị trường của ngân hàng về khoảng 236.700 tỷ đồng.

Diễn biến điều chỉnh xuất hiện trong bối cảnh thị trường liên tục đón những thông tin mới liên quan tới khả năng Techcombank có thêm nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Trước đó, Reuters ngày 26/8 dẫn hai nguồn tin cho biết KB Kookmin Bank của Hàn Quốc và BNP Paribas của Pháp đang có các cuộc trao đổi riêng liên quan tới khả năng mua ít nhất 15% cổ phần Techcombank với tư cách nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Quy mô thương vụ được nhắc tới vào khoảng 2 tỷ USD và chưa có thỏa thuận cuối cùng.

Theo nguồn tin của Reuters, Techcombank được cho là kỳ vọng mức định giá khoảng 2 lần giá trị sổ sách. Với mức định giá này, 15% cổ phần ngân hàng có thể trị giá khoảng 2 tỷ USD, cao hơn đáng kể so với giá trị tính theo thị giá cổ phiếu tại thời điểm thông tin xuất hiện. Phương án được thảo luận được cho là liên quan tới lượng cổ phần hiện do các nhà đầu tư nước ngoài sở hữu, thay vì phát hành thêm cổ phiếu mới.

Thông tin nhanh chóng tạo hiệu ứng tích cực lên thị giá TCB. Trong phiên 26/8, cổ phiếu này tăng kịch trần 6,87% lên 33.450 đồng/cổ phiếu, đi kèm thanh khoản tăng mạnh. TCB tiếp tục duy trì đà đi lên trong phiên kế tiếp.

Tuy nhiên, những ngày sau đó, hai ngân hàng nước ngoài lần lượt đưa ra phản hồi với mức độ khác nhau.

Trao đổi với Seoul Economic Daily, đại diện KB Kookmin Bank cho biết ngân hàng thường xuyên rà soát hàng chục tổ chức tài chính trong và ngoài Hàn Quốc khi xem xét các cơ hội đầu tư nhằm mở rộng kinh doanh. Theo phía KB Kookmin, Techcombank chỉ là một trong số những ứng viên đang được xem xét và ngân hàng chưa bước vào giai đoạn đàm phán hay thảo luận cụ thể về việc mua lại cổ phần.

Trong khi đó, Reuters sau đó cập nhật phản hồi từ BNP Paribas, theo đó ngân hàng Pháp cho biết không có kế hoạch mua cổ phần Techcombank. Như vậy, trong hai cái tên từng được Reuters đề cập, BNP Paribas đã phủ nhận kế hoạch đầu tư vốn, còn KB Kookmin xác nhận Techcombank nằm trong nhóm các tổ chức được xem xét nhưng nhấn mạnh chưa có cuộc đàm phán cụ thể.

Techcombank hiện nằm trong nhóm ngân hàng tư nhân có quy mô lớn nhất Việt Nam. Tính đến cuối tháng 6/2026, tổng tài sản của ngân hàng đạt khoảng 1,273 triệu tỷ đồng, trong khi số lượng khách hàng đã vượt 18 triệu. Lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm 2026 tăng 22,5% so với cùng kỳ.