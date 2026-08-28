Mua công ty của Vingroup, Tập đoàn vốn hóa hơn 170 tỷ USD muốn xây trung tâm Top 3 thế giới ở Việt Nam

Ngày 27/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Qualcomm (Mỹ), nhân dịp ông Amon thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, ông Cristiano Amon cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp đoàn. Lãnh đạo Qualcomm cho biết thực hiện chuyến thăm quan trọng này trong bối cảnh Tập đoàn đang đẩy mạnh chiến lược phát triển các công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và điện toán kết nối, đồng thời tiếp tục mở rộng hoạt động nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam.

Chủ tịch Qualcomm đặc biệt đánh giá cao tầm nhìn, quyết tâm, cùng với những chủ trương, chính sách mạnh mẽ của Việt Nam trong thúc đẩy tăng trưởng, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và xây dựng nền kinh tế dựa ngày càng nhiều hơn vào tri thức và công nghệ cao…

Ông khẳng định Qualcomm coi Việt Nam là một thị trường và trung tâm công nghệ ngày càng quan trọng tại châu Á và đang hướng tới xây dựng Việt Nam thành trung tâm nghiên cứu và phát triển AI lớn thứ ba của tập đoàn trên toàn cầu.

Trên thực tế, với hơn 100 tỷ USD đã đầu tư cho R&D trên toàn cầu, Tập đoàn Qualcomm mong muốn phát huy năng lực công nghệ lõi, mạng lưới nghiên cứu và hệ sinh thái đối tác quốc tế để mở rộng hợp tác tại Việt Nam trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, 5G/6G, điện toán kết nối và hạ tầng công nghệ thế hệ mới.

Người đứng đầu Qualcomm bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác, đầu tư và hiện diện lâu dài tại Việt Nam. Cùng với đó, tập đoàn mong muốn tăng cường phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học Việt Nam trong nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ và phát triển các công nghệ thế hệ mới, đóng góp vào quá trình xây dựng hệ sinh thái bán dẫn, AI của Việt Nam.

Tập đoàn Qualcomm đã đầu tư, hoạt động hơn 20 năm ở Việt Nam, có trung tâm R&D tại Hà Nội và đang hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Qualcomm tiếp tục mở rộng đầu tư lâu dài tại Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh Qualcomm đã định vị Việt Nam ở vị trí cao trong chiến lược phát triển của Tập đoàn tại châu Á. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh ông Cristiano Amon trở lại Việt Nam, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao việc Qualcomm mở rộng hoạt động, đầu tư R&D, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và phát triển hệ sinh thái công nghệ tại Việt Nam trong hơn 20 năm qua. Trong đó, có việc thiết lập Trung tâm R&D tại Hà Nội và triển khai hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của Việt Nam như Viettel và VinSmart.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh Tập đoàn Qualcomm đã định vị Việt Nam ở vị trí cao trong chiến lược phát triển tại châu Á, theo hướng đưa Việt Nam trở thành một trung tâm R&D quan trọng trong mạng lưới toàn cầu. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, điều này phù hợp với định hướng tăng cường hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Mỹ trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Tập đoàn Qualcomm tiếp tục mở rộng đầu tư lâu dài tại Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh như AI, bán dẫn, robot, 5G/6G, trung tâm dữ liệu và các công nghệ kết nối thế hệ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Qualcomm tăng cường chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, hợp tác với các doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Qualcomm hiện có giá trị vốn hóa trên 170 tỷ USD. Ảnh: Qualcomm