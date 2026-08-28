Chứng khoán tuần qua: Thị trường “bùng nổ” phiên cuối tuần, 27 cổ phiếu được thêm mới vào FTSE All-Cap

Thị trường “bùng nổ” phiên cuối tuần

Thị trường chứng khoán trong nước bước vào phiên giao dịch ngày 21/8 với không ít sức ép từ bên ngoài. Phố Wall vừa trải qua một phiên giảm mạnh khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 4,7%, bất chấp Bộ Tài chính Mỹ đẩy mạnh hoạt động mua lại nợ.

Áp lực bán trên thị trường Mỹ gia tăng sau khi Walmart giảm khoảng 9% do kết quả kinh doanh gây thất vọng. Giá dầu tăng mạnh trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran cũng tạo thêm lo ngại về lạm phát và triển vọng lãi suất.

Tại thị trường trong nước, phiên sáng, lực bán chiếm ưu thế khiến VN-Index chìm trong sắc đỏ. Tuy nhiên, cục diện nhanh chóng thay đổi về cuối buổi sáng. Dòng tiền mua bất ngờ gia tăng, giúp chỉ số chính vượt qua tham chiếu.

Sang phiên chiều, lực cầu tiếp tục được đẩy mạnh. VN-Index càng giao dịch càng tích cực và kết phiên ở mức cao nhất trong ngày.

Chốt phiên, VN-Index tăng 33,88 điểm, tương đương khoảng 1,95%, lên 1.768,12 điểm - đây là phiên giao dịch khởi sắc nhất từ đầu tháng 8 tới nay.

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7 cổ phiếu được thêm mới vào FTSE All-Cap

Ngày 21/8, FTSE Russell công bố kết quả rà soát bán niên tháng 9/2026 đối với FTSE Global Equity Index Series (GEIS) khu vực châu Á - Thái Bình Dương, không bao gồm Nhật Bản và Trung Quốc. Đây là kỳ rà soát đặc biệt được giới đầu tư trong nước quan tâm khi Việt Nam chuẩn bị chính thức chuyển từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell.

Theo danh mục vừa công bố, 27 cổ phiếu Việt Nam được thêm mới vào FTSE All-Cap, chỉ số bao gồm các cổ phiếu thuộc ba nhóm vốn hóa Large Cap, Mid Cap và Small Cap.

Trong đó, 3 cổ phiếu được xếp vào nhóm Large Cap gồm Vietcombank (VCB), Vingroup (VIC) và Vinhomes (VHM).

Ở nhóm Mid Cap, FTSE Russell bổ sung BIDV (BID), Hòa Phát (HPG) và VPBank (VPB).

Nhóm Small Cap có số lượng lớn nhất với 21 cổ phiếu, gồm FPT (FPT), Gelex (GEX), HDBank (HDB), Chứng khoán HSC (HCM), Masan Consumer (MCH), Masan Group (MSN), Novaland (NVL), SHB, Sacombank (STB), SeABank (SSB), Chứng khoán SSI (SSI), Chứng khoán Kỹ Thương - TCBS (TCX), Vinamilk (VNM), Chứng khoán Vietcap (VCI), Vietjet (VJC), MSB, Vincom Retail (VRE), Vinpearl (VPL), Chứng khoán VIX (VIX), VNDirect (VND) và Chứng khoán VPS (VCK).

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Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 2.500 tỷ đồng

Tuần qua, duy trì áp lực bán ròng mạnh trong 4 phiên đầu tuần sau đó bất ngờ trở lại mua ròng vào phiên cuối tuần, tuy nhiên giá trị không quá lớn. Luỹ kế 5 phiên giao dịch, khối ngoại bán ròng 2.511 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2.663 tỷ đồng trên HoSE, mua ròng 35 tỷ đồng trên HNX và mua ròng 117 tỷ đồng trên sàn UPCoM.﻿

Thống kê theo các mã chứng khoán, VNM dẫn đầu chiều mua ròng với giá trị 181 tỷ đồng, theo sau là TCB (92 tỷ đồng) và SHB (91 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, VIC là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 641 tỷ đồng, tiếp đến là VPB (-377 tỷ đồng) và VCB (-282 tỷ đồng). GMD và STB lần lượt bị bán ròng 243 tỷ đồng và 241 tỷ đồng, trong khi VHM (-216 tỷ đồng), ACB (-188 tỷ đồng), SSI (-162 tỷ đồng) và HPG (-135 tỷ đồng) cũng chịu áp lực bán đáng kể. Các mã còn lại gồm GEX (-94 tỷ đồng), BSR (-89 tỷ đồng) và BID (-88 tỷ đồng).

Cổ phiếu PNJ “có biến”

Cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư trong phiên giao dịch cuối tuần (21/8) khi tăng kịch trần, cùng tình trạng “cháy hàng”.

Cổ phiếu PNJ tăng trần, "cháy hàng" trong phiên cuối tuần (21/8)

Kết phiên, giá cổ phiếu PNJ tăng trần 6,97% lên 39.900 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 4 triệu đơn vị. Vốn hóa thị trường của doanh nghiệp tăng vọt lên mức hơn 20.417 tỷ đồng.

Đà tăng của mã cổ phiếu PNJ được cộng hưởng lớn từ thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa công bố kết quả giám định và điều tra ban đầu. Theo thông tin được công bố, hơn 30.000 viên kim cương được đường dây này buôn lậu vào Việt Nam không được đưa vào hệ thống bán lẻ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Ngành chứng khoán lãi lớn trong quý 2: Lợi nhuận tăng hơn 50%, margin lập kỷ lục mới

Theo báo cáo ngành chứng khoán quý 2/2026 của Trung tâm Phân tích CTCP Chứng khoán Quốc gia (NSI), bức tranh kinh doanh của các công ty chứng khoán (CTCK) tiếp tục cải thiện rõ rệt. Tổng doanh thu toàn ngành đạt 35.093 tỷ đồng, tăng 35,5% so với cùng kỳ và 11,3% so với quý trước. Lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 12.300 tỷ đồng, tăng tới 51,4% so với cùng kỳ và 58,2% so với quý 1.

Đáng chú ý, kết quả tích cực này diễn ra trong bối cảnh thanh khoản thị trường lại đi xuống. Trong quý 2, VN-Index tăng từ 1.674 lên 1.860 điểm, nhưng giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên giảm 29% so với quý trước, từ 31.600 tỷ đồng xuống còn 22.200 tỷ đồng.

Margin trở thành “con gà đẻ trứng vàng”. Cụ thể, cho vay margin tiếp tục trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất.

Doanh thu cho vay trong quý 2 đạt khoảng 12.133 tỷ đồng, tăng 62,8% so với cùng kỳ và 8,4% so với quý trước. Dư nợ margin toàn ngành lên tới 451.959 tỷ đồng, tăng 48,5% so với cùng kỳ và 7% so với quý 1. Lợi suất cho vay cũng cải thiện lên khoảng 11,1%.

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Đúng 1 tháng nữa, Việt Nam sẽ chính thức sánh ngang Trung Quốc, Ấn Độ

Ngày 21/9 tới đây, quyết định nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên (Frontier Market) lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market) của FTSE Russell sẽ chính thức có hiệu lực. Quyết định này sẽ chính thức đưa Việt Nam sánh ngang cùng Trung Quốc, Ấn Độ, Ai Cập, Indonesia,…

Trước đó, FTSE Russell đã công bố danh mục cổ phiếu lọt rổ chỉ số FTSE Global Equity Index Series (GEIS) - một trong những hệ thống chỉ số cổ phiếu toàn cầu lớn, bao phủ hơn 19.000 chứng khoán vốn hóa lớn, vừa, nhỏ và siêu nhỏ tại hàng chục thị trường phát triển và mới nổi.

Các chỉ số thuộc hệ thống này được sử dụng rộng rãi làm benchmark cũng như cơ sở tham chiếu cho nhiều quỹ đầu tư thụ động và ETF quốc tế.

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