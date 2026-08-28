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Viettel Global sắp chi hơn 10.000 tỷ đồng trả cổ tức năm 2025

| | Thị trường chứng khoán

Viettel Global sắp chi hơn 10.000 tỷ đồng trả cổ tức năm 2025

Ngày 15/9/2026 tới đây, Viettel Global sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 33%.

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global, MCK: VGI, sàn UPCoM) vừa có thông báo về việc chi trả cổ tức năm tài chính 2025 bằng tiền.

Theo đó, Viettel Global sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 33%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.300 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 15/9/2026.

Với hơn 3,04 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Viettel Global sẽ phải chi khoảng gần 10.044,6 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này. Ngày thanh toán dự kiến 15/10/2026.

Tại báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm của Viettel Global cho thấy, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đang sở hữu hơn 3,01 tỷ cổ phiếu VGI (tỷ lệ 99,027%), ước tính sẽ thu về gần 9.947 tỷ đồng cổ tức.

Viettel Global sắp chi hơn 10.000 tỷ đồng trả cổ tức năm 2025 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: VGI

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, Viettel Global ghi nhận doanh thu thuần hơn 13.610 tỷ đồng, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 6.987,5 tỷ đồng, tăng 26,1%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về gần 1.267,7 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 4,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết cũng giảm từ 175,1 tỷ đồng xuống 150,7 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Viettel Global báo lãi ròng quý II/2026 đạt hơn 4.004,7 tỷ đồng, tăng 40,1% so với quý II/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Viettel Global mang về doanh thu thuần hơn 26.177,7 tỷ đồng, tăng 29,2% so với 6 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt gần 6.333,6 tỷ đồng, tăng 93,9%.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Viettel Global tăng 13,5% so với đầu năm, lên mức gần 92.526,5 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp đầu tư tài chính ngắn hạn gần 30.173,4 tỷ đồng, chiếm 32,6% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền hơn 10.934 tỷ đồng, chiếm 11,8% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức gần 52.332,4 tỷ đồng, tăng 35,3% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải trả cổ tức, lợi nhuận hơn 10.542 tỷ đồng, chiếm 20,1% tổng nợ; khoản phải trả ngắn hạn khác hơn 9.766,9 tỷ đồng, chiếm 18,7% tổng nợ.

Khánh Hân

An Ninh Tiền Tệ

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