Một doanh nghiệp sắp "lăn chốt" cổ tức, tổng tỷ lệ 95%

CTCP Sonadezi Long Thành (mã chứng khoán: SZL) vừa thông báo ngày 17/9/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt và cổ phiếu.

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu được nhận 2.500 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 7/10/2026.

Với gần 28,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Sonadezi Long Thành sẽ chi khoảng 71 tỷ đồng để thanh toán cổ tức tiền mặt cho cổ đông.

Song song với đó, công ty dự kiến phát hành hơn 19,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 70%. Theo đó, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 7 cổ phiếu mới.

Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức năm 2025 của Sonadezi Long Thành lên tới 95%, bao gồm 25% bằng tiền mặt và 70% bằng cổ phiếu.

Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của Sonadezi Long Thành dự kiến tăng từ hơn 291 tỷ đồng lên gần 490 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của SZL đạt 297 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm truớc. Khấu trừ các chi phí liên quan, doanh nghiệp báo lãi sau thuế 6 tháng tăng nhẹ 3% lên gần 63 tỷ đồng.﻿

Chốt phiên 27/8, thị giá SZL đạt 52.400 đồng/cp.﻿