Quỹ từ thiện của Bill Gates bán cổ phiếu Berkshire Hathaway giữa lúc “drama” tình bạn với Warren Buffett rạn nứt

Theo báo cáo Form 13F hàng quý gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), danh mục đầu tư của Gates Foundation Trust - quỹ từ thiện do Bill Gates sáng lập, có những thay đổi đáng chú ý thời gian qua.

Cụ thể, trong quý 2/2026, Gates Foundation đã bán bớt khoảng 2,4 triệu cổ phiếu Berkshire Hathaway của Warren Buffett, qua đó giảm sở hữu xuống dưới 14,7 triệu cổ phiếu (tương đương gần 7,4 tỷ USD). Dù vậy, cổ phiếu này vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục quỹ với 21,35%.

Tính đến ngày 30/06, Gates Foundation nắm giữ 24 cổ phiếu với tổng giá trị 34,4 tỷ USD. Ngoài Berkshire Hathaway, các khoản đầu tư lớn của quỹ như Caterpillar, Canadian National Railway, Waste Management, Deere, Ecolab,… đều có giá trị hàng tỷ USD. Bên cạnh đó, Gates Foundation cũng sở hữu cổ phần của nhiều doanh nghiệp hàng tiêu dùng nổi tiếng như Walmart, Home Depot và McDonald's...

Dù vẫn nắm giữ lượng lớn cổ phiếu Berkshire Hathaway nhưng động thái của Gates Foundation vẫn gây chú ý khi tình bạn 30 năm giữa Bill Gates và Warren Buffett đang có dấu hiệu rạn nứt.

Trong cuộc phỏng vấn truyền hình đầu tiên kể từ khi rời ghế CEO tập đoàn Berkshire Hathaway vào tháng 1 vừa qua, nhà đầu tư huyền thoại tiết lộ với đài CNBC rằng ông chưa hề nói chuyện lại với Bill Gates kể từ khi Bộ Tư pháp Mỹ tung ra các tài liệu mật vào tháng 2.

Các hồ sơ này chứng minh Bill Gates và Epstein đã liên tục gặp gỡ để thảo luận về hoạt động từ thiện, ngay cả sau khi Epstein đã nhận tội vào năm 2008 trước các cáo buộc dắt mối mại dâm tại bang Florida.

Warren Buffett sau đó đã chấm dứt cam kết các khoản quyên góp hàng năm trị giá hàng tỷ USD cho Gates Foundation. Kể từ năm 2006, chủ tịch của Berkshire Hathaway đã quyên tặng hơn 47 tỷ USD cổ phiếu Berkshire Hathaway cho tổ chức từ thiện của Bill Gates.

Khi được hỏi liệu hai người có còn là bạn thân hay không, Buffett nói rằng họ đã có “những khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau”. Nhưng ông nói thêm: “Cho đến khi mọi chuyện được làm rõ… tôi nghĩ không nên nói nhiều về vấn đề này nữa”.

Động thái mới đánh dấu sự thay đổi trong lời hứa hai thập kỷ trước. Trong bức thư năm 2006 gửi Bill Gates và Melinda Gates, Buffett viết rằng hàng năm ông sẽ tặng cổ phiếu Berkshire Hathaway cho quỹ từ thiện của họ suốt đời, với điều kiện một trong hai người vẫn còn tích cực tham gia vào tổ chức đó.