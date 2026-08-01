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Một doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt gấp 2,5 lần thị giá

| | Thị trường chứng khoán

Một doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt gấp 2,5 lần thị giá

Số tiền cổ đông sắp nhận tương đương 2,5 lần giá một cổ phiếu trên sàn.

CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội (mã: HHN) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt là 8/9/2026.

Tỷ lệ cổ tức đạt 5%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu HHN sẽ nhận 500 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 8/10/2026. Với 1,44 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến cần chi khoảng 720 triệu đồng cho đợt trả cổ tức lần này.

Mức cổ tức nếu so với thị giá hiện tại của HHN tương đối cao. Kết thúc phiên 27/8, cổ phiếu này đứng ở mức chỉ 200 đồng/cp. Như vậy, khoản cổ tức 500 đồng/cp mà cổ đông sắp nhận cao gấp 2,5 lần thị giá.

Trên thực tế, cổ phiếu HHN có thanh khoản rất thấp trên sàn UPCoM, nhiều phiên không phát sinh giao dịch.

Về doanh nghiệp, CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ bến bãi, kho xưởng, quầy quán, điện và nước. Công ty có trụ sở tại đường Trương Định, Hà Nội và đưa cổ phiếu HHN lên giao dịch UPCoM từ tháng 12/2016.

Về tình hình kinh doanh, năm 2025, HHN ghi nhận doanh thu hơn 35 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 6,5 tỷ đồng.

An Thái

Nhịp sống thị trường

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