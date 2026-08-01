Chuyên gia hé lộ kịch bản bất ngờ về giá vàng

Theo Kitco News, đợt điều chỉnh gần đây dường như không làm suy yếu triển vọng đầu tư dài hạn của vàng. Trong bối cảnh những lo ngại về mức nợ công không bền vững một lần nữa trở thành tâm điểm của thị trường tài chính toàn cầu, một chiến lược gia cho rằng mốc 5.000 USD/ounce vào cuối năm nay đã trở lại trong tầm ngắm.

Tuy nhiên, ông Aakash Doshi, Trưởng bộ phận Chiến lược Vàng tại State Street Investment Management cho rằng nhà đầu tư không nên chỉ tập trung vào cột mốc tiếp theo của giá vàng. Trong môi trường tài khóa toàn cầu hiện nay, ông nhận định câu hỏi về mức giá 10.000 USD/ounce cuối cùng sẽ là vấn đề về thời điểm, chứ không phải khả năng xảy ra.

Quan điểm lạc quan của Doshi được đưa ra trong bối cảnh giá vàng đã tăng khoảng 15% trong tháng 8, đánh dấu tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 1/1999. Giá vàng giao ngay hiện ở mức 4.621,30 USD/ounce, giảm 0,79% trong ngày.

Theo ông, xu hướng “debasement trade” – chiến lược đầu tư vào vàng để phòng ngừa nguy cơ tiền tệ mất giá từng đưa vàng lên các mức kỷ lục hồi đầu năm chưa bao giờ thực sự biến mất. Xu hướng này chỉ tạm thời lắng xuống khi lãi suất tăng và đồng USD mạnh lên, tạo ra những lực cản đáng kể đối với kim loại quý.

Doshi cho rằng đà tăng mới của vàng xuất hiện khi một loạt diễn biến kinh tế vĩ mô đang chuyển theo hướng có lợi cho kim loại quý. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn chưa thực hiện các động thái cứng rắn như thị trường từng kỳ vọng, trong khi các dữ liệu về thị trường lao động Mỹ đã suy yếu. Bên cạnh đó, quyết định tăng quy mô mua lại trái phiếu dài hạn của Bộ Tài chính Mỹ một lần nữa thu hút sự chú ý đến tình trạng tài khóa ngày càng xấu đi của nước này.

Khả năng vàng giữ được mốc 4.000 USD trong suốt đợt điều chỉnh, sau đó phục hồi lên vùng 4.600-4.700 USD, cũng củng cố niềm tin của Doshi rằng xu hướng tăng dài hạn vẫn còn nguyên vẹn.

Theo kịch bản cơ sở của State Street, giá vàng có thể dao động trong khoảng 4.750-5.500 USD/ounce vào đầu mùa đông tới. Trong phạm vi này, vùng giá 5.000-5.250 USD/ounce được xem là mục tiêu hợp lý và có khả năng đạt được sớm hơn dự kiến trước đó. Nếu Fed chuyển sang lập trường ôn hòa hơn hoặc xuất hiện thêm một cú sốc kinh tế vĩ mô, mốc 5.000 USD có thể được chinh phục ngay trong quý IV.

Doshi cũng cho rằng dòng tiền từ các nhà đầu tư phương Tây thông qua ETF đang quay trở lại mạnh mẽ, tạo thêm dư địa cho đà tăng của vàng.

Dù chính sách tiền tệ vẫn là yếu tố quan trọng trong diễn biến ngắn hạn, Doshi cho rằng vấn đề lớn hơn mà thị trường toàn cầu đang đối mặt là tính bền vững của nợ công.

Nợ chính phủ Mỹ gần đây đã vượt 40.000 tỷ USD. Tuy nhiên, theo Doshi, vấn đề này không chỉ nằm ở Mỹ. Tình trạng tài khóa suy yếu và chi phí vay dài hạn gia tăng đã trở thành vấn đề mang tính toàn cầu, ảnh hưởng đến Anh, châu Âu và Nhật Bản khi các chính phủ tiếp tục duy trì mức thâm hụt lớn ngay cả ngoài các giai đoạn suy thoái.

Ông cho rằng môi trường này sẽ tiếp tục tạo lực hỗ trợ cho vàng với vai trò là một tài sản tiền tệ toàn cầu.

Sự thay đổi trong môi trường tài khóa cũng buộc các nhà đầu tư phải nhìn nhận lại mối quan hệ truyền thống giữa vàng và lợi suất trái phiếu.

Trong lịch sử, lợi suất trái phiếu tăng, đặc biệt là lợi suất thực, thường gây bất lợi cho vàng bởi làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ một tài sản không sinh lãi. Tuy nhiên, Doshi cho rằng điều quan trọng hiện nay là phải xem xét nguyên nhân khiến lợi suất tăng.

Nếu lợi suất tăng do tăng trưởng kinh tế được cải thiện và nhà đầu tư lạc quan hơn về lợi nhuận doanh nghiệp, môi trường này có thể tạo ra sự cạnh tranh thực sự đối với vàng. Ngược lại, nếu lợi suất tăng do nhà đầu tư yêu cầu mức phần bù kỳ hạn cao hơn để bù đắp cho lạm phát, tình trạng vay nợ quá mức của chính phủ và sự suy giảm uy tín tài khóa, tác động đối với vàng sẽ hoàn toàn khác.

Trong trường hợp đó, vàng không còn đơn thuần là câu chuyện về chi phí cơ hội mà trở thành công cụ bảo vệ sức mua trước nguy cơ tiền tệ mất giá và tiền tệ hóa nợ. Theo Doshi, diễn biến thị trường gần đây cho thấy lập luận này đang chiếm ưu thế.

Cơ chế này giúp lý giải vì sao vàng vẫn có thể duy trì sức mạnh ngay cả khi lợi suất trái phiếu dài hạn ở mức cao. Nếu lợi suất thực giảm, đây sẽ là yếu tố hỗ trợ truyền thống cho vàng. Tuy nhiên, ngay cả một đợt tăng mạnh của lợi suất cũng có thể hỗ trợ vàng nếu nguyên nhân là niềm tin vào nợ công suy giảm và đi kèm với đồng USD yếu hơn.

Trong bối cảnh đó, Doshi nhìn thấy một con đường để giá vàng cuối cùng tiến tới 10.000 USD/ounce. Ông lưu ý rằng giá vàng sẽ không tăng thẳng một mạch lên mức này và diễn biến phụ thuộc vào cách thị trường tài chính phản ứng trước áp lực tài khóa ngày càng gia tăng.

Chẳng hạn, một cuộc suy thoái có thể đồng thời thúc đẩy giá vàng và khôi phục nhu cầu đối với trái phiếu chính phủ, qua đó tạm thời làm giảm một phần áp lực đang thúc đẩy xu hướng tiền tệ mất giá.

Dù vậy, ông Doshi cho rằng 10.000 USD/ounce là mục tiêu có thể đạt được về dài hạn và vấn đề chủ yếu nằm ở thời điểm.

Đáng chú ý, để vàng đạt mức giá này, nhà đầu tư toàn cầu không nhất thiết phải thay đổi danh mục theo hướng quá cực đoan. Doshi cho biết các quỹ vàng hiện chỉ chiếm chưa đến 1% tổng tài sản của các quỹ ETF và quỹ tương hỗ trên toàn cầu. Nếu vàng trở thành một khoản phân bổ chiến lược chiếm 3% danh mục, tức tăng khoảng gấp ba lần tỷ trọng hiện tại, riêng sự dịch chuyển này cũng có thể tạo ra đủ nhu cầu đầu tư để đẩy giá vàng lên 10.000 USD/ounce.

Trong khi đó, đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy nhóm nhà đầu tư vào vàng đang ngày càng mở rộng.

Chuyên gia cho biết các nhà đầu tư Trung Quốc đã đóng vai trò quan trọng trong đợt điều chỉnh vừa qua và góp phần tạo vùng hỗ trợ quanh 4.000 USD, ngay cả khi sự tham gia của các nhà đầu tư phương Tây vẫn tương đối hạn chế. Sau khi vàng phục hồi lên vùng 4.700 USD, ông cho rằng các nhà đầu tư phương Tây có thể sẵn sàng mua vào hơn nếu xuất hiện một nhịp điều chỉnh kỹ thuật tiếp theo.

Nhu cầu vàng vật chất cũng vẫn duy trì tốt. Các ngân hàng trung ương tại các thị trường mới nổi tiếp tục mua mạnh trong quý II, trong khi nhà đầu tư bán lẻ Trung Quốc đã tích lũy lượng vàng kỷ lục trước mùa hè.

Theo chuyên gia, những dòng tiền này cho thấy sự khác biệt giữa các yếu tố mang tính chiến thuật thúc đẩy giá vàng trong từng tháng và những động lực mang tính cấu trúc củng cố vai trò dài hạn của vàng như một tài sản tiền tệ toàn cầu.

Phân mảnh địa chính trị, chi tiêu quân sự gia tăng, thâm hụt tài khóa ngày càng lớn và những lo ngại về tính bền vững của nợ công vẫn chưa biến mất. Trong một số trường hợp, bất ổn địa chính trị thậm chí còn làm trầm trọng thêm những áp lực này.

Các yếu tố mang tính cấu trúc vốn đã tồn tại và hiện đang kết hợp với những yếu tố mang tính chiến thuật, tạo thêm động lực cho đà tăng của vàng.