Một công ty chứng khoán gặp sự cố mất điện

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (Asean Securities) vừa công bố thông tin về sự cố công nghệ thông tin làm ảnh hưởng đến việc thực hiện giao dịch chứng khoán của khách hàng trong phiên ngày 27/8/2026.

Theo thông báo của công ty, trong khoảng thời gian từ 8h53 đến 9h45 ngày 27/8, khách hàng bị gián đoạn giao dịch tại Asean Securities. Như vậy, sự cố kéo dài khoảng 52 phút, trùng với thời điểm đầu phiên giao dịch buổi sáng trên thị trường chứng khoán.

Nguyên nhân được Asean Securities xác định xuất phát từ việc tòa nhà văn phòng gặp sự cố mất điện và hỏng máy phát điện, qua đó làm gián đoạn hoạt động kết nối của công ty tới các Sở Giao dịch Chứng khoán.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, công ty cho biết đã áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm ổn định hệ thống, đồng thời tiến hành kết nối trở lại với các Sở Giao dịch Chứng khoán.

Đến 9h45 cùng ngày, hệ thống đã hoạt động ổn định trở lại. Asean Securities cũng cho biết đã thông báo về việc khắc phục sự cố tới toàn bộ khách hàng.