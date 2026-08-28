Một cổ phiếu ngân hàng vừa vượt đường MA200, được khối ngoại mạnh tay gom hàng

Cổ phiếu VPB vượt MA200, thanh khoản bùng nổ

Phiên 27/8, cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE:VPB), gây chú ý khi tăng 2,43%, vượt đường trung bình động 200 phiên (MA200) và đóng cửa ở mức 27.400 đồng/cp, lên cao nhất trong gần 2 tháng.

Không chỉ bứt phá về giá, thanh khoản cũng ghi nhận sự bùng nổ, đạt gần 30 triệu đơn vị trong phiên vừa qua, đánh dấu mức cao nhất trong khoảng 5 tháng gần đây.

Diễn biến giá trong tuần qua cũng đồng thời phát đi những tín hiệu tích cực về mặt kỹ thuật và dòng tiền. Kể từ trung tuần tháng 8 đến nay, thị giá VPB đã liên tục ghi nhận những nhịp hồi phục mạnh mẽ. Từ mức đóng cửa 24.750 đồng/cp ngày 17/8, VPB hiện đã tăng gần 11% chỉ trong chưa đầy hai tuần. Đặc biệt, cổ phiếu đã duy trì chuỗi tăng điểm kéo dài 6 phiên liên tiếp kể từ giữa tuần trước.

VPB vượt đường MA200 trong phiên 27/8. (Ảnh: TradingView).

Về mặt kỹ thuật, MA200 là ngưỡng được nhiều nhà đầu tư sử dụng để xác định xu hướng dài hạn của cổ phiếu. Việc VPB vượt đường trung bình này, ghi nhận đồng thời với thanh khoản tăng mạnh, cho thấy lực cầu đang cải thiện và củng cố tín hiệu đảo chiều xu hướng sau giai đoạn điều chỉnh. Nếu duy trì được trên MA200, đường trung bình này có thể trở thành vùng hỗ trợ mới cho cổ phiếu trong các phiên tới.

Diễn biến tích cực của cổ phiếu VPB và nhóm cổ phiếu tài chính, bất động sản đã giúp kéo chỉ số VN-Index tăng hơn 10 điểm, chốt phiên 27/8 ở mức 1.831,56 điểm.

Khối ngoại mạnh tay gom hàng

Không chỉ bứt phá mạnh về giá, cổ phiếu VPB còn trở thành tâm điểm chú ý với dòng tiền từ khối ngoại. Trong phiên 27/8, khối ngoại đã mua ròng khoảng 102 tỷ đồng tại VPB, đưa tổng giá trị mua ròng từ đầu tuần đến nay lên khoảng gần 170 tỷ đồng. Đây là diễn biến đáng chú ý đặt trong bối cảnh cổ phiếu từng chịu áp lực bán khá mạnh từ nhà đầu tư nước ngoài trong giai đoạn trước.

Sự trở lại của dòng tiền khối ngoại tại VPB không chỉ trùng với thời điểm cổ phiếu bứt phá về mặt kỹ thuật mà còn diễn ra trong bối cảnh mã này vừa được FTSE Russell đưa vào cả FTSE All Cap và FTSE All-World trong kỳ rà soát tháng 9/2026. Đặc biệt, VPB là cái tên mới được bổ sung vào FTSE All Cap so với danh sách dự kiến trước đó, qua đó mở ra kỳ vọng về lực cầu từ các quỹ đầu tư tham chiếu bộ chỉ số này.

Việc được thêm vào các bộ chỉ số toàn cầu mở ra khả năng gia tăng nhu cầu từ các quỹ đầu tư mô phỏng chỉ số, đặc biệt khi Việt Nam đang tiến gần hơn tới cột mốc nâng hạng thị trường. Theo ước tính của các công ty chứng khoán, VPB có thể thu hút dòng vốn từ các quỹ thụ động với quy mô khoảng hơn 80 triệu USD đến gần 190 triệu USD, tùy thuộc vào từng kịch bản.

Bên cạnh câu chuyện FTSE, triển vọng dòng tiền ngoại tại VPB còn được hỗ trợ bởi kế hoạch tăng vốn quy mô lớn của ngân hàng. Tiếp nối thành công từ thương vụ phát hành riêng lẻ 1,19 tỷ cổ phiếu với tổng trị giá hơn 35.900 tỷ đồng cho cổ đông chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) vào năm 2023, trong năm nay, VPBank tiếp tục triển khai các kế hoạch tăng vốn tham vọng, với mục tiêu nâng vốn điều lệ từ mức hơn 79.300 tỷ đồng lên hơn 106.200 tỷ đồng.

Bên cạnh kế hoạch phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với tỷ lệ hơn 26,0414% nhằm đưa vốn điều lệ lên 100.000 tỷ đồng, VPBank còn dự kiến phát hành riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài, qua đó đưa vốn điều lệ vượt 106.200 tỷ đồng.

Đợt phát hành nhằm nâng cao năng lực tài chính, quản trị, mở rộng quy mô hoạt động của VPBank. Nhà đầu tư tham gia đợt phát hành là một nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng, tuân thủ đầy đủ năng lực tài chính, điều kiện tham gia.

‏Theo ước tính của Chứng khoán Yuanta, thương vụ phát hành riêng lẻ cho một cổ đông ngoại sẽ đưa tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của VPBank lên khoảng 15% - trong nhóm cao‏ bậc nhất‏ ngành - củng cố bộ đệm vốn cho kế hoạch tăng trưởng tín dụng 35% của ngân hàng.‏