Quỹ vàng lớn nhất thế giới trở lại mua ròng

Dữ liệu cập nhật phiên 27/8, SPDR Gold Trust - quỹ vàng lớn nhất thế giới đã đảo chiều mua ròng hơn 1 tấn vàng, dứt chuỗi 2 phiên bán ròng trước đó. Hiện tại, lượng vàng quỹ nắm giữ nhích nhẹ lên khoảng 1.046,64 tấn.

Động thái gom hàng trở lại diễn ra trong bối cảnh giá vàng cân bằng trở lại sau phiên giảm mạnh. Chốt phiên 27/8, theo dữ liệu từ Kitco, giá vàng thế giới tăng nhẹ 0,16% vượt mốc 4.600 USD/ounce và vẫn đang trên vùng giá cao nhất 3 tháng.

Giá vàng thế giới phiên sáng 28/8 giao dịch quanh 4.588 USD/ounce, gần như đi ngang sau nhịp điều chỉnh trước đó. Kim loại quý đang chịu sức ép từ mặt bằng lãi suất và lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao.

Dữ liệu mới nhất cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 22/8 giảm còn 203.000 đơn, thấp hơn dự báo 208.000 đơn, cho thấy thị trường lao động vẫn tương đối vững chắc.

Trong khi đó, PCE tháng 7 tăng 3,7% so với cùng kỳ, còn PCE lõi tăng 3,3%, tiếp tục cao hơn đáng kể mục tiêu 2% của Fed. Điều này khiến kỳ vọng về chính sách tiền tệ trở nên thận trọng hơn. Thị trường tương lai hiện định giá khoảng 36,5% khả năng Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 9, trong khi xác suất có ít nhất một đợt tăng lãi suất trước tháng 12 lên tới 72,7%.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm theo đó duy trì quanh 4,7%, trong khi đồng USD tương đối ổn định, qua đó hạn chế đà hồi phục của vàng.

Trong ngắn hạn, giới đầu tư đang chờ thêm tín hiệu từ các dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Jackson Hole , sự kiện có thể cung cấp thêm manh mối về định hướng lãi suất những tháng cuối năm.

Về mặt kỹ thuật, phe mua vàng đang hướng tới việc chinh phục vùng kháng cự 4.608–4.652 USD/ounce. Nếu vượt thành công vùng này, giá vàng có thể tiếp tục hướng lên các mốc 4.700 USD/ounce và xa hơn là 4.744 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, mốc 4.561 USD/ounce được xem là vùng hỗ trợ gần nhất . Nếu giá xuyên thủng ngưỡng này, áp lực bán có thể gia tăng, kéo vàng lùi về 4.511 USD/ounce , thậm chí 4.469 USD/ounce .