Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quỹ vàng lớn nhất thế giới trở lại mua ròng

| | Thị trường chứng khoán

Quỹ vàng lớn nhất thế giới trở lại mua ròng

Kim loại quý đang chịu sức ép từ mặt bằng lãi suất và lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao.

Dữ liệu cập nhật phiên 27/8, SPDR Gold Trust - quỹ vàng lớn nhất thế giới đã đảo chiều mua ròng hơn 1 tấn vàng, dứt chuỗi 2 phiên bán ròng trước đó. Hiện tại, lượng vàng quỹ nắm giữ nhích nhẹ lên khoảng 1.046,64 tấn.

Động thái gom hàng trở lại diễn ra trong bối cảnh giá vàng cân bằng trở lại sau phiên giảm mạnh. Chốt phiên 27/8, theo dữ liệu từ Kitco, giá vàng thế giới tăng nhẹ 0,16% vượt mốc 4.600 USD/ounce và vẫn đang trên vùng giá cao nhất 3 tháng.

Giá vàng thế giới phiên sáng 28/8 giao dịch quanh 4.588 USD/ounce, gần như đi ngang sau nhịp điều chỉnh trước đó. Kim loại quý đang chịu sức ép từ mặt bằng lãi suất và lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao.

Dữ liệu mới nhất cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 22/8 giảm còn 203.000 đơn, thấp hơn dự báo 208.000 đơn, cho thấy thị trường lao động vẫn tương đối vững chắc.

Trong khi đó, PCE tháng 7 tăng 3,7% so với cùng kỳ, còn PCE lõi tăng 3,3%, tiếp tục cao hơn đáng kể mục tiêu 2% của Fed. Điều này khiến kỳ vọng về chính sách tiền tệ trở nên thận trọng hơn. Thị trường tương lai hiện định giá khoảng 36,5% khả năng Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 9, trong khi xác suất có ít nhất một đợt tăng lãi suất trước tháng 12 lên tới 72,7%.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm theo đó duy trì quanh 4,7%, trong khi đồng USD tương đối ổn định, qua đó hạn chế đà hồi phục của vàng.

Trong ngắn hạn, giới đầu tư đang chờ thêm tín hiệu từ các dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Jackson Hole , sự kiện có thể cung cấp thêm manh mối về định hướng lãi suất những tháng cuối năm.

Về mặt kỹ thuật, phe mua vàng đang hướng tới việc chinh phục vùng kháng cự 4.608–4.652 USD/ounce. Nếu vượt thành công vùng này, giá vàng có thể tiếp tục hướng lên các mốc 4.700 USD/ounce và xa hơn là 4.744 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, mốc 4.561 USD/ounce được xem là vùng hỗ trợ gần nhất . Nếu giá xuyên thủng ngưỡng này, áp lực bán có thể gia tăng, kéo vàng lùi về 4.511 USD/ounce , thậm chí 4.469 USD/ounce .

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Doanh nghiệp dầu khí lớn nhất sàn chứng khoán phát thông báo quan trọng

Doanh nghiệp dầu khí lớn nhất sàn chứng khoán phát thông báo quan trọng Nổi bật

Ông Đoàn Văn Hiểu Em tiếp tục đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu MWG để tái cơ cấu đầu tư sang DMX

Ông Đoàn Văn Hiểu Em tiếp tục đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu MWG để tái cơ cấu đầu tư sang DMX Nổi bật

Lý do PV Gas không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng

Lý do PV Gas không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng

10:31 , 28/08/2026
Một doanh nghiệp sắp "lăn chốt" cổ tức, tổng tỷ lệ 95%

Một doanh nghiệp sắp "lăn chốt" cổ tức, tổng tỷ lệ 95%

10:05 , 28/08/2026
Một cổ phiếu ngân hàng vừa vượt đường MA200, được khối ngoại mạnh tay gom hàng

Một cổ phiếu ngân hàng vừa vượt đường MA200, được khối ngoại mạnh tay gom hàng

08:00 , 28/08/2026
Ông Đoàn Văn Hiểu Em đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu MWG

Ông Đoàn Văn Hiểu Em đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu MWG

07:52 , 28/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên