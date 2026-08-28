Lý do PV Gas không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng

Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV Gas, mã: GAS) vừa công bố thông tin về việc không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.



Lý do là doanh nghiệp không đảm bảo có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.



Tại ngày 14/8/2026, PV Gas có tổng cộng 24.743 cổ đông sở hữu 2,41 tỷ cổ phiếu. Trong đó, các cổ đông nhỏ lẻ chỉ nắm giữ 102,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,24% vốn điều lệ.

Ảnh: GAS

Ngày 14/8/2026, GAS đã chốt danh sách cổ đông để triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026. Đại hội dự kiến tổ chức ngày 14/9/2026 bằng hình thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.

Nội dung cuộc họp nhằm thông qua các tờ trình liên quan đến công tác nhân sự của PV Gas theo giới thiệu của cổ đông lớn.

PV Gas giao Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Tổng Giám đốc quyết định/thay đổi thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp, thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp (nếu cần thiết) và các nội dung khác có liên quan phù hợp tình hình thực tế, các quy định của pháp luật và công ty.

Liên quan đến vấn đề nhân sự, mới đây PV Gas đã quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Thanh Bình kể từ ngày 23/7/2026. Sau quyết định này, ông Bình chỉ còn nắm giữ vị trí Thành viên HĐQT của PV Gas.

Ông Nguyễn Thanh Bình có trình độ chuyên môn Cử nhân Quản trị kinh doanh và Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế, công tác tại PV Gas từ năm 2009, được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 25/5/2023.

Ở chiều ngược lại, PV Gas quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Hoàng - Thành viên HĐQT phụ trách HĐQT của công ty kể từ ngày 23/7/2026 cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐQT.

Được biết, ông Nguyễn Huy Hoàng trình độ Cử nhân Thống kê kinh tế xã hội và Thạc sĩ Tài chính lưu thông tiền tệ - tín dụng, được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT của PV Gas nhiệm kỳ 2026 - 2031 từ ngày 22/5/2026.

Theo BCTC hợp nhất giữa niên độ đã soát xét, 6 tháng đầu năm 2026, PV Gas đạt doanh thu gần 81.270 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 9.025 tỷ đồng, lần lượt tăng 46% và 19% so với cùng kỳ năm 2025.

Giải trình về chênh lệch lợi nhuận, GAS cho biết, nguyên nhân đến từ việc giá dầu Brent bình quân 6 tháng đầu năm tăng 29% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, sản lượng khí khô nội địa tiêu thu giảm 3% cùng với sản lượng LPG tiêu thụ giảm 25% so với cùng kỳ năm trước.