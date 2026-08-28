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Chính thức: Việt Nam có công ty chứng khoán vốn điều lệ 30.000 tỷ đồng

| | Thị trường chứng khoán

Chính thức: Việt Nam có công ty chứng khoán vốn điều lệ 30.000 tỷ đồng

Việc tăng vốn diễn ra sau khi công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã chứng khoán: SSI) vừa công bố thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Theo đó, vốn điều lệ công ty tăng từ hơn 25.030 tỷ đồng lên hơn 30.032,9 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm khoảng 5.002 tỷ đồng.

Như vậy, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức có một công ty chứng khoán sở hữu quy mô vốn điều lệ vượt mốc 30.000 tỷ đồng.

Việc tăng vốn diễn ra sau khi SSI hoàn thành đợt phát hành 500,2 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Đợt phát hành kết thúc ngày 18/8/2026. Sau đợt phát hành, tổng số cổ phiếu SSI tăng lên hơn 3 tỷ cổ phiếu.

Số cổ phiếu mới dự kiến được chuyển giao trong tháng 10/2026, sau khi doanh nghiệp hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Diễn biến liên quan, ông Nguyễn Hồng Nam, Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) SSI đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu SSI trong khoảng thời gian từ ngày 25/8 đến ngày 22/9, với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư cá nhân.

Về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, SSI ghi nhận doanh thu 6.652 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.122 tỷ đồng, lần lượt tăng 27% và 39% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả đạt được, công ty đã thực hiện khoảng 42% kế hoạch doanh thu và 53% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

An Thái

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