Phiên 31/1: Khối ngoại mua ròng đột biến hơn 1.200 tỷ đồng

VN-Index biến động trong phiên giao dịch cuối tháng 1 với mức giảm hơn 15,34 điểm (1,3%) xuống 1.164 điểm – đánh dấu phiên giảm mạnh nhất trong 2 tháng qua, kể từ cuối tháng 11/2023. Đáng chú ý, thanh khoản thị trường cũng tăng đột biến với khối lượng giao dịch vượt ngưỡng 1,1 tỷ cổ phiếu, riêng giá trị khớp lệnh trên sàn HOSE đạt gần 21.900 tỷ đồng. Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm cộng khi mua mua ròng đột biến 1.269 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng với giá trị xấp xỉ 121 tỷ đồng.

Tại chiều mua, tâm điểm mua ròng là cổ phiếu SSI với giá trị 195 tỷ đồng. Theo sau, HPG, AAA lần lượt được mua ròng với giá trị lần lượt 113 tỷ đồng, 95 tỷ đồng. Bên cạnh đó, VIX và HSG cũng xếp tiếp theo danh sách mua ròng trên HoSE với 80 và 57 tỷ đồng.

Ngược lại, VRE chịu áp lực bán mạnh nhất của khối ngoại với giá trị 185 tỷ đồng, VNM, VND là hai cổ phiếu tiếp theo bị bán 70 và 50 tỷ đồng tỷ đồng mỗi mã.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 1,2 tỷ đồng

Tại chiều mua, MBS được mua ròng mạnh nhất với giá trị 19 tỷ đồng. Bên cạnh đó, IDC xếp tiếp theo danh sách mua ròng mạnh trên HNX với 8 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng mua ròng DTD, TNG, DHT với giá trị không quá lớn.

Ngược lại, SHS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 23 tỷ đồng; theo sau PVS bị bán khoảng 3 tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng đột biến hơn 1.150 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu AIC của Tổng công ty Bảo hiểm Hàng Không được khối ngoại mua đột biến với gần 75 triệu đơn vị (chiếm 3/4 khối lượng lưu hành). Toàn bộ lượng cổ phiếu này đều đến từ giao dịch mua vào của khối ngoại; giá trị mua ròng tương ứng đạt 1.138 tỷ đồng.

Trước đó, công ty được Bộ Tài Chính chấp thuận chuyển nhượng cổ phiếu cho Công ty DB Insurance Co., Ltd và CTCP Xuất nhập khẩu Thủ công Mỹ nghệ (Artexport), hồi đầu tháng 1 vừa qua. Theo hợp đồng đã được ký kết tại ĐHĐCĐ bất thường diễn ra hồi tháng 2/2023, nhóm 20 cổ đông của Bảo hiểm Hàng không sẽ chuyển nhượng 75 triệu cổ phiếu (tương ứng 75% vốn điều lệ) cho công ty DB Insurance Co, Ltd của Hàn Quốc.

VTP hôm nay bị khối ngoại bán ròng mạnh khoảng 14 tỷ đồng; ngoài ra họ cũng bán ròng tại MCH, VHG, ND2,...