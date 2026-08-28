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2 bluechip được khối ngoại mạnh tay “gom” hơn 450 tỷ đồng trong phiên 28/8

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2 bluechip được khối ngoại mạnh tay “gom” hơn 450 tỷ đồng trong phiên 28/8

Giao dịch khối ngoại là điểm cộng khi gom gần 360 tỷ phiên cuối tuần.

Tâm lý thận trọng phiên trước kỳ nghỉ lễ khiến VN-Index giao dịch giằng co. Chốt phiên 28/8, VN-Index tăng nhẹ 0,5 điểm, tại 1.832 điểm. Thanh khoản tiếp tục duy trì với tổng giá trị giao dịch trên HOSE đạt hơn 17.000 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng khoảng 358 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 335 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu FPT được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 241 tỷ đồng. Theo sau, TCB và VPB là mã tiếp theo được gom mạnh 213 và 112 tỷ đồng.

2 bluechip được khối ngoại mạnh tay “gom” hơn 450 tỷ đồng trong phiên 28/8- Ảnh 1.

Ở chiều ngược lại, VIC dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 160 tỷ đồng. Theo sau là VIX và MSB, lần lượt bị bán ròng 69 tỷ đồng và 56 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 4 tỷ đồng

Tại chiều mua, PVS được mua ròng mạnh nhất với giá 23 tỷ đồng. Bên cạnh đó, IDC xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 6,6 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng SHS, VTZ.

2 bluechip được khối ngoại mạnh tay “gom” hơn 450 tỷ đồng trong phiên 28/8- Ảnh 2.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, HUT là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 15 tỷ đồng; theo sau CEO bị bán 8 tỷ, CEO, MST bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 19 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu MSR được khối ngoại ﻿mua 14 tỷ đồng. Theo sau, ACV và QNS cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

2 bluechip được khối ngoại mạnh tay “gom” hơn 450 tỷ đồng trong phiên 28/8- Ảnh 3.

(Nguồn Vietcap)

﻿Ngược chiều, ABB bị khối ngoại bán ròng NSL tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , NCG, , ,

Mai Chi

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