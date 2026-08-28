Chứng khoán An Bình hưởng ứng xu hướng hạ lãi suất, triển khai Margin 6,9% Plus

Hưởng ứng xu hướng này, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) triển khai Margin 6 ,9 % Plus với lãi suất ưu đãi 6,9%/năm cho phần dư nợ bình quân lên đến 1 tỷ đồng, hướng tới gia tăng tính chủ động về nguồn vốn cho nhà đầu tư.

ABS hưởng ứng xu hướng, đưa lãi suất Margin về 6,9%/năm

Trong bối cảnh Chính phủ đang thúc đẩy các giải pháp tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng và giảm thực chất lãi suất cho vay, nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý, câu chuyện tối ưu chi phí vốn tiếp tục nhận được sự quan tâm trên thị trường.

Theo đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) triển khai chương trình Margin 6 , 9% Plus, áp dụng mức lãi suất ưu đãi 6,9%/năm dành cho khách hàng mới và nhà đầu tư quay trở lại giao dịch.

Việc đưa ra mức lãi suất cạnh tranh là cách ABS cụ thể hóa định hướng tối ưu chi phí và gia tăng tính chủ động về nguồn vốn cho khách hàng, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhà đầu tư về các giải pháp tài chính linh hoạt trong quá trình giao dịch.

Đáng chú ý, mức lãi suất ưu đãi được áp dụng cho phần dư nợ bình quân lên đến 1 tỷ đồng, mở rộng dư địa tiếp cận chính sách cho những nhà đầu tư có nhu cầu sử dụng Margin ở quy mô phù hợp.

Không chỉ giảm lãi suất, tăng tính chủ động cho nhà đầu tư

Đối với nhà đầu tư sử dụng Margin, một mức lãi suất cạnh tranh có thể giúp giảm chi phí vay và cải thiện hiệu quả sử dụng vốn. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng không chỉ nằm ở mức lãi suất mà còn ở khả năng tiếp cận nguồn vốn, danh mục chứng khoán và sự thuận tiện trong quá trình giao dịch.

Theo đó, Margin 6 , 9% Plus được ABS xây dựng không chỉ xoay quanh chính sách lãi suất, mà còn hướng tới việc tạo thêm dư địa tài chính và lựa chọn cho khách hàng.

Danh mục chứng khoán được phép sử dụng Margin được ABS cập nhật theo từng thời kỳ, giúp nhà đầu tư có thêm lựa chọn tùy theo nhu cầu và chiến lược giao dịch.

Với khách hàng mới và những nhà đầu tư quay trở lại thị trường, chính sách này mang đến thêm một lựa chọn về chi phí vốn khi tiếp cận dịch vụ Margin tại ABS, đồng thời có thể chủ động hơn trong việc phân bổ nguồn lực theo kế hoạch giao dịch của mình.

Bước chuẩn bị của ABS trước một giai đoạn mới của thị trường

Chính sách Margin 6 , 9 % Plus được ABS triển khai trong thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam đứng trước một dấu mốc quan trọng khi Việt Nam chính thức được FTSE Russell chuyển từ thị trường cận biên lên Thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market), với ngày hiệu lực từ 21/9/2026.

Việc nâng hạng được kỳ vọng góp phần nâng cao mức độ hội nhập của thị trường vốn Việt Nam, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới đối với các thành viên thị trường trong việc nâng cao năng lực sản phẩm, công nghệ và chất lượng dịch vụ.

Trong bối cảnh đó, ABS xác định việc cải thiện khả năng tiếp cận sản phẩm, tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm đầu tư là một trong những hướng đi quan trọng để đồng hành cùng khách hàng.

Margin 6 , 9% Plus vì vậy không chỉ là một chương trình ưu đãi về lãi suất, mà còn thể hiện nỗ lực của ABS trong việc đưa ra những giải pháp phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của nhà đầu tư, đặc biệt trong giai đoạn thị trường đang có nhiều thay đổi.

Đại diện ABS chia sẻ: " Thông qua Margin 6 , 9% Plus, ABS mong muốn mang đến cho khách hàng một lựa chọn có chi phí vốn cạnh tranh hơn, qua đó tăng tính chủ động trong quá trình giao dịch. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm, công nghệ và dịch vụ để đồng hành tốt hơn cùng khách hàng khi thị trường bước vào giai đoạn phát triển mới."

ABS đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc việc sử dụng đòn bẩy phù hợp với khả năng tài chính, khẩu vị rủi ro và chiến lược đầu tư của mình. Việc tối ưu chi phí vay cần được đặt trong tổng thể kế hoạch quản trị vốn và rủi ro trong quá trình giao dịch.

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Margin 6 , 9 % Plus – thêm dư địa tài chính, thêm sự chủ động cho hành trình đầu tư.

Thông tin chương trình Margin 6 , 9 % Plus

Lãi suất ưu đãi: 6,9%/năm

Dư nợ bình quân hưởng ưu đãi: lên đến 1 tỷ đồng

Đối tượng: Khách hàng mới và nhà đầu tư quay trở lại giao dịch

Danh mục Margin: Cập nhật theo từng thời kỳ

Thời gian áp dụng: 16/8/2026 – 20/12/2026