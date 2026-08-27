ATS bất thành kế hoạch huy động 360 tỷ, thương vụ với Chủ tịch HQC Trương Anh Tuấn đổ bể

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS (mã chứng khoán: ATS) vừa công bố kết quả đợt chào bán riêng lẻ 36 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc đợt chào bán ngày 18/8, nhưng không có nhà đầu tư nào tham gia mua cổ phiếu chào bán của ATS. Do đó, tổng số cổ phiếu được phân phối và số tiền thu được từ đợt chào bán đều bằng 0, đồng nghĩa doanh nghiệp không huy động được 360 tỷ đồng như kế hoạch.

Dù không huy động được vốn, ATS vẫn phát sinh 165 triệu đồng chi phí cho đợt chào bán, toàn bộ là chi phí dịch vụ tư vấn.

Kế hoạch này thực tế đã được ATS chuẩn bị từ tháng 4/2025. Khi đó, công ty dự kiến bán toàn bộ 36 triệu cổ phiếu cho 9 cá nhân.

Toàn bộ 360 tỷ đồng dự kiến huy động được sẽ dùng để mua 90% vốn tại CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận. Trong đó, ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Hoàng Quân Bình Thuận, dự kiến chuyển nhượng 52,5% vốn tại doanh nghiệp này, tương đương giá trị 210 tỷ đồng.

Hoàng Quân Bình Thuận có vốn điều lệ 400 tỷ đồng và đang triển khai một số dự án bất động sản, gồm Khu nhà ở xã hội Thành Hải với hơn 1.300 căn hộ, Khu đô thị mới Nam Phan Thiết quy mô 13,5 ha và Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1 rộng 132 ha.

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, ATS ghi nhận doanh thu đạt 32,16 tỷ đồng, tăng 47,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 0,3 tỷ đồng, tăng 27,2%, trong khi biên lợi nhuận gộp giảm từ 6,9% xuống 5,2%.

Năm 2026, ATS đặt kế hoạch doanh thu 60 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3 tỷ đồng. Với kết quả đạt được trong nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 53,6% kế hoạch doanh thu nhưng mới thực hiện 9,9% mục tiêu lợi nhuận cả năm.