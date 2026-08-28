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Miền Tây sắp có công trình cao nhất từ trước đến nay, vượt tòa nhà 30 tầng của Vingroup

| | Bất động sản

Với chiều cao 39 tầng và vốn đầu tư khoảng 1.630 tỷ đồng, Thiên Quân Center tại TP Cần Thơ khi hoàn thành sẽ vượt tòa nhà 30 tầng của Vingroup, trở thành công trình cao nhất miền Tây.

UBND TP Cần Thơ cho biết, ngày 2/9, thành phố sẽ tổ chức khởi công, khánh thành 3 công trình, mở đầu chuỗi 7 đợt triển khai 12 dự án từ nay đến cuối tháng 10/2026. Các sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Trong đó, điểm cầu chính là lễ khởi công Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại - Căn hộ chung cư cao cấp Thiên Quân Center, tại lô HH3, đường Võ Nguyên Giáp, Khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Cái Răng.

Phối cảnh Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại - Căn hộ chung cư cao cấp Thiên Quân Center. Ảnh: CĐT

Trước đó﻿ tại kỳ họp thứ Chín, kỳ họp chuyên đề của HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra ngày 10/2/2026, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết về danh mục các khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết số 171 của Quốc hội (đợt 3).

Trong danh mục này có Tổ hợp Trung tâm thương mại - Căn hộ chung cư cao cấp Thiên Quân Center, do Công ty Cổ phần Thiên Quân Center đăng ký thực hiện trên khu đất rộng 5.260 m2.

Dự án có thời gian thực hiện dự kiến 72 tháng, tổng mức đầu tư khoảng 1.630 tỷ đồng. Theo chủ đầu tư, công trình cao 39 tầng, với khoảng 648 sản phẩm. Theo quy hoạch, tầng 1-5 dành cho khu phức hợp thương mại, dịch vụ; tầng 6 và tầng 20 bố trí hệ thống tiện ích. Tầng 7-37 là khu căn hộ cao cấp, trong khi hai tầng cao nhất phát triển các căn duplex và penthouse.

Nếu hoàn thành theo thiết kế, Thiên Quân Center sẽ trở thành tòa nhà cao nhất TP Cần Thơ và toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vượt qua tòa Vincom Xuân Khánh tại phường Ninh Kiều, hiện cao 30 tầng.

Tú An

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