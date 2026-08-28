‏Sun Group ra mắt Tháp Mùa Xuân đón đầu làn sóng dịch chuyển về Nam trung tâm Đà Nẵng‏

‏"Trong bốn tòa tháp FourS Tower lấy cảm hứng từ 4 loài cây tứ bình "Tùng – Cúc – Trúc – Mai" - tương ứng với 4 mùa, tháp Mùa Xuân F2 (Mai) là hiện thân cho mùa khởi đầu, mang theo tinh thần tươi mới, sức sống mãnh liệt và những kỳ vọng tích cực", ‏ ‏đại diện Sun Property chia sẻ.‏

‏Như một dấu ấn kiến trúc rực rỡ sắc xuân tại ‏FourS Tower‏, tháp F2 mang những đường nét thanh thoát, mềm mại, gợi liên tưởng tới cánh hoa mai bung nở trong nắng sớm. Không chỉ tạo nên diện mạo ấn tượng, hình tượng hoa Mai còn gửi gắm tinh thần về một khởi đầu thuận lợi, một hành trình sống khởi sắc và thịnh vượng cho chủ nhân.‏

‏Tháp Mùa Xuân tọa lạc tại "giao điểm" Nguyễn Phước Lan – Minh Mạng, giữa lòng Sun Riverpolis – khu đô thị đã hiện hữu với hạ tầng, cộng đồng cư dân và nhịp sống đang ngày một sôi động. Trong bối cảnh làn sóng cư dân, xu hướng phát triển kinh tế, xã hội đang mở rộng về phía Nam trung tâm Đà Nẵng, vị trí này mang đến lợi thế khác biệt: cư dân có thể lập tức thụ hưởng những giá trị sống, thay vì chờ đợi một đô thị hình thành trong tương lai, đồng thời đón đầu dư địa phát triển của khu vực.‏

‏Tháp Mùa Xuân nằm tại tâm điểm khu đô thị sinh thái Sun Riverpolis với vị trí kết nối thuận lợi. Ảnh: Sun Property.‏ ‏ ‏

‏Từ tọa độ chiến lược, Tháp Mùa Xuân mở ra mạng lưới kết nối đa hướng nhờ hệ thống các cầu và trục giao thông đang ngày càng hoàn thiện. Trong đó, cầu Trung Lương tạo nhịp nối qua sông Đô Tỏa, kết nối Sun Riverpolis với đại đô thị Sun Neo City; cầu Bờ Quan mở rộng hành trình về phía biển Mỹ Khê; hay cầu Đồng Nò 2 bắc qua sông Cổ Cò đã thông xe, góp phần hoàn thiện kết nối giao thông khu Nam trung tâm Đà Nẵng. Cư dân chỉ mất vài phút để "chạm" biển Sơn Thủy, danh thắng Ngũ Hành Sơn, dễ dàng tiếp cận sân bay và dự án biểu tượng Da Nang Downtown. Vị trí này cũng được bao quanh bởi hệ thống dự án trung tâm thương mại, resort, khách sạn quốc tế…, và thuận tiện kết nối đến hai di sản thế giới ở miền Trung là phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn.‏

‏Được "nâng đỡ" bởi thế đất hiếm có giữa sông, núi và biển trời, tháp Mùa Xuân mở ra tầm nhìn "ôm sông – tựa núi – hướng biển" - giàu chiều sâu về cảnh sắc: sông Đô Tỏa, biển Mỹ Khê, Ngũ Hành Sơn và bán đảo Sơn Trà. Từ ban công căn hộ, dòng sông, dáng núi, biển trời và đường chân trời cùng hiện diện trong "bức tranh" Nam trung tâm Đà Nẵng. Thiên nhiên không đơn thuần là phông nền phía xa, mà trở thành một phần của không gian sống mỗi ngày. Đặc biệt, số lượng lớn căn hộ hướng Đông Nam giúp chủ nhân tận dụng lợi thế đón ánh sáng tự nhiên, gió trời mát dịu và những khoảng nhìn rộng mở.‏

‏Tại tháp Mùa Xuân, hệ tiện ích được kiến tạo để đáp ứng đa dạng nhu cầu vui chơi, giải trí, thư giãn của cộng đồng cư dân hiện đại. Từ Gym, Spa, bể bơi đến Kids Club và không gian sinh hoạt cộng đồng, đều phù hợp với mọi thành viên trong gia đình, kiến tạo trải nghiệm "resort tại gia".‏

‏Sống tiện nghi với chuỗi dịch vụ đa dạng ngay dưới thềm căn hộ‏‏. Ảnh minh họa: Sun Property.‏

‏Với đa dạng loại hình căn hộ, từ Studio, 1- 3 phòng ngủ, Tháp Mùa Xuân đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau, từ người trẻ độc lập, gia đình nhỏ đến những gia đình đa thế hệ. Đặc biệt, sự hiện diện của các căn hộ sân vườn với diện tích lớn dành cho không gian xanh, mang đến lựa chọn khác biệt cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và mong muốn "đưa thiên nhiên vào nhà".‏

‏Bên cạnh, những giá trị đặc biệt về vị trí, kiến trúc, tầm nhìn và hình thức sở hữu lâu dài,…giá trị tòa tháp F2 còn được nâng tầm khi không gian đô thị phía Nam trung tâm Đà Nẵng đang tiếp tục được bồi đắp bởi những dự án quy mô lớn. ‏

‏Nam trung tâm Đà Nẵng – cực tăng trưởng mới của "thành phố đáng sống ‏ ‏bậc ‏ ‏nhất Việt Nam". Ảnh: Sun Property.‏

‏"Trong tương lai gần, chúng tôi dự kiến triển khai dự án du lịch với tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng, khai thác các hoạt động tàu du lịch, trình diễn ánh sáng, show nghệ thuật dọc sông Hàn, sông Vĩnh Điện, sông Cổ Cò, sông Cẩm Lệ. Qua đó, kiến tạo không gian sống sôi động cho cư dân", ‏ ‏đại diện Sun Group chia sẻ.‏

‏Những "nét chấm phá" đang tô điểm cho "bức tranh" Nam trung tâm ‏Đà Nẵng‏, đáp ứng nhu cầu sống cao cấp của làn sóng cư dân tinh anh đổ về. Trong bối cảnh đó, Tháp Mùa Xuân được kỳ vọng trở thành "‏ ‏điểm đến‏ ‏" thu hút các chuyên gia, cộng đồng người nước ngoài, cán bộ,… đang "xê dịch" về khu vực phường Hòa Xuân – Ngũ Hành Sơn (Hòa Xuân – Hòa Quý cũ), hay tại trung tâm hành chính và khu làng đại học kế cận. ‏

‏Tháp Mùa Xuân sở hữu tầm nhìn "hai trong một"- không gian đô thị hài hòa với cảnh sắc thiên nhiên. Ảnh minh họa: Sun Property.‏

‏"Tiếp nối sự thành công của hai tòa tháp F1 và F5 trước đó, chúng tôi ra mắt Tháp Mùa Xuân (F2) đáp ứng nhu cầu sở hữu, đầu tư ngày càng cao tại "tọa độ ‏ ‏trung tâm‏ ‏"phía Nam trung tâm Đà Nẵng. Hơn cả căn hộ, dự án được kỳ vọng trở thành "resort tích sản" truyền đời cho các chủ sở hữu tinh anh và các nhà đầu tư nhạy bén", ‏ ‏đại diện Sun Property chia sẻ.‏