Hà Nội: Yêu cầu làm rõ dấu hiệu hủy hoại tài sản công, lấn chiếm đất Bảo tàng Lịch sử quốc gia

UBND TP Hà Nội có công văn gửi Thanh tra TP Hà Nội về việc thực hiện Kết luận thanh tra số 489/2026 của Thanh tra Chính phủ về chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, UBND TP Hà Nội nhận được Kết luận thanh tra số 489/KL-TTCP ngày 23/1/2026 của Thanh tra Chính phủ về chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; báo cáo của Sở Tài chính tại Văn bản số 13956/STC-QLCS ngày 18/8/2026.

Biệt thự tại 23 Tông Đản. Ảnh: Trọng Tài

Từ đề xuất của Sở Tài chính, UBND TP Hà Nội chỉ đạo Thanh tra thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền làm rõ dấu hiệu hủy hoại tài sản công, lấn chiếm đất công và việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) tại cơ sở nhà đất 23 Tông Đản (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, khoảng 80m2 đất tại số 23 Tông Đản do Bảo tàng Lịch sử quốc gia được giao quản lý, sử dụng đã bị cá nhân lấn chiếm.

Năm 2011, UBND quận Hoàn Kiếm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất tại số 23 Tông Đản với diện tích hơn 304m2 cho ông Đặng Quốc Thắng và bà Đặng Thanh Trúc. Diện tích được cấp bao gồm cả phần 80m2 đất do bảo tàng quản lý, sử dụng. Chính vì điều này, đến tháng 6/2026, bảo tàng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do vướng việc lấn chiếm nhà, đất tại số 23 Tông Đản.

Hiện ngôi nhà số 23 Tông Đản đã được xây dựng kiên cố trên toàn bộ diện tích, trong đó có phần đất khoảng 80m2 nói trên.

Thanh tra Chính phủ xác định trách nhiệm để cá nhân lấn chiếm đất công, hủy hoại tài sản trên đất được giao quản lý, sử dụng thuộc Bảo tàng Cách mạng Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử quốc gia từ năm 2011. Thanh tra yêu cầu Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với cơ quan có thẩm quyền làm rõ việc để cá nhân lấn chiếm đất công tại cơ sở nhà, đất số 23 Tông Đản.

Thanh tra cũng kiến nghị UBND thành phố Hà Nội giao Thanh tra thành phố làm rõ dấu hiệu hủy hoại tài sản công, lấn chiếm đất công và việc cấp sổ đỏ xảy ra tại cơ sở này.