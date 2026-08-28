‏Căn hộ thương mại dịch vụ bứt tốc khi "sở hữu lâu dài" không còn là ưu tiên số 1‏

‏Thời hạn sử dụng chung cư sẽ đo bằng tuổi thọ công trình‏

‏Ngày 28/7/2026, Nghị quyết số 21-NQ/TW được ban hành, tạo tiền đề quan trọng cho việc sửa đổi Luật Đất đai. Đáng chú ý, Nghị quyết đưa ra quan điểm: "Giao đất có thời hạn lâu dài với đất xây dựng nhà ở thương mại để bán, ưu tiên chủ yếu là nhà chung cư; trong đó, đối với chung cư xây dựng mới, quy định thời hạn sử dụng căn hộ chung cư theo niên hạn xây dựng công trình, gắn với bảo đảm quyền tài sản, chủ sở hữu căn hộ chung cư được quyền thực hiện nghĩa vụ tài chính để xây dựng mới chung cư theo quy định khi hết thời hạn".‏

‏Định hướng trên phù hợp với quy luật phát triển và xu hướng chung của thị trường bất động sản toàn cầu. Mỗi công trình đều có vòng đời nhất định, được quyết định bởi tiêu chuẩn thiết kế, chất lượng thi công, vật liệu cũng như công tác bảo trì, vận hành. Khi tòa nhà xuống cấp, không còn đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, việc cải tạo hoặc xây mới là tất yếu.‏

‏Giới chuyên gia nhận xét đây là một bước ngoặt chiến lược giúp thị trường bất động sản phát triển thực chất hơn. Khi được hiện thực hóa bằng luật và đi vào thực tế, quy định mới hứa hẹn sẽ góp phần giải quyết tình trạng "mua để đó" gây lãng phí đất đai, đồng thời ngăn chặn các đợt "sốt đất ảo". ‏

‏Giá trị của một căn hộ giờ đây được quyết định bởi uy tín chủ đầu tư, tiêu chuẩn vận hành và khả năng tạo dòng tiền. Ảnh: Sun Property. ‏

‏Những tín hiệu từ chính sách mới có thể định hình lại tiêu chí chọn sản phẩm căn hộ đầu tư trên thị trường. Giới đầu tư không còn đặt nặng yếu tố "sở hữu lâu dài", mà ưu tiên những dự án do chủ đầu tư uy tín triển khai, được xây dựng bài bản và vận hành chuyên nghiệp. Quan trọng nhất, một bất động sản giá trị khi có tiềm năng tạo ra dòng tiền cho thuê đều đặn.‏

‏Sự thay đổi tư duy này sẽ là đòn bẩy cho dòng căn hộ thương mại dịch vụ (TMDV). Với mức đầu tư ban đầu "dễ thở" hơn, dòng sản phẩm này giúp nhà đầu tư tối ưu tỷ suất lợi nhuận cho thuê. Chưa kể, các dự án căn hộ TMDV thường nằm ở những vị trí đẹp, tâm điểm du lịch với lượng khách lớn, sở hữu thiết kế chuyên biệt phục vụ kinh doanh lưu trú và tích hợp hệ sinh thái tiện ích đa dạng.‏

‏Sở hữu vị trí đắc địa ven sông Hàn, tháp căn hộ TMDV Symphony 5 thuộc tổ hợp Sun Symphony Residence đón trọn dòng khách. Ảnh: Sun Property. ‏

‏Do vậy, dù sản phẩm có sở hữu 50 năm nhưng khả năng sinh lời lại rất tốt. Ông Trần Văn Bình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhận định: "Dưới góc độ pháp lý, 50 năm là thời hạn sử dụng đất thương mại, dịch vụ của dự án. Khi đáo hạn, việc gia hạn sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét dựa trên quy định pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tình trạng pháp lý thực tế". Do đó, thay vì lo lắng về thời hạn, một dự án sở hữu vị trí đẹp, tiện ích đồng bộ và dễ dàng khai thác vẫn được giới sành sỏi săn đón. ‏

‏Symphony 5: Bứt phá chuẩn sống ven sông Hàn‏

‏Bắt nhịp với sự chuyển dịch của dòng vốn, tháp căn hộ TMDV ‏Symphony 5‏ ‏- mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện quần thể Sun Symphony Residence trung tâm Đà Nẵng - đang nổi lên như một điểm sáng đầu tư.‏

‏Tầm nhìn khoáng đạt ôm trọn vẻ đẹp của "dòng sông ánh sáng" từ ban công căn hộ Symphony 5. Ảnh: Sun Property. ‏

‏Sức hút của dự án đến từ vị trí đắc địa ven sông Hàn, giúp cư dân kết nối linh hoạt đến biển Mân Thái (3km), tổ hợp giải trí Da Nang Downtown (5km) và sân bay quốc tế (7km). Sự giao thoa giữa cảnh quan mặt nước thơ mộng và khả năng tiếp cận nhanh chóng các điểm trọng yếu của thành phố chính là thỏi nam châm thu hút cộng đồng chuyên gia nước ngoài và giới trí thức đến an cư lâu dài.‏

‏Phục vụ tệp khách hàng cao cấp, tháp Symphony 5 mang đến trải nghiệm sống chuẩn resort với gần 20 tiện ích nội khu. Cư dân có thể thư giãn tại bể bơi ngoài trời 450m2, phòng gym, spa, kids club, hay tận hưởng không gian trong lành tại khu vườn trên cao và yoga ở tầng 27. Bước ra bên ngoài, trải nghiệm sống tiếp tục được nâng tầm với hệ sinh thái xanh 19.000m2, quy tụ công viên thể thao 10.000m² do đơn vị quốc tế EGO thiết kế, công viên trung tâm 5.000m², công viên ven sông 4.000m² cùng bến du thuyền sang trọng.‏

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‏Trải nghiệm sống chuẩn resort tại tháp Symphony 5 với hệ tiện ích đẳng cấp. Ảnh: Sun Property. ‏

‏Hội tụ đầy đủ những giá trị sống đẳng cấp, song mức đầu tư tại Symphony 5 lại chỉ từ 1,8 tỷ đồng cho căn studio. Đối chiếu với thực tế cho thuê các căn hộ ven sông Hàn như phân khu The Panoma (‏Sun Cosmo Residence‏) cũng do Sun Group kiến tạo, với giá thuê dao động từ 18-42 triệu đồng/tháng, nhà đầu tư hoàn toàn có cơ sở kỳ vọng vào tỷ suất sinh lời vượt trội. Đáng chú ý, Symphony 5 ra mắt vào thời điểm các tòa tháp căn hộ S1, S2, S3 trong cùng quần thể đã lần lượt bàn giao từ tháng 5/2026 và trao những cuốn sổ đỏ đầu tiên trong tháng 6/2026. Nhịp sống hiện hữu mang lại cơ hội khai thác kinh doanh tài sản ngay khi nhận nhà.‏

‏Khi thời hạn sở hữu không còn là yếu tố duy nhất chi phối quyết định xuống tiền, một sản phẩm sở hữu vị trí trung tâm, tiện ích bài bản và có bệ phóng vững chắc từ tổ hợp đã đi vào vận hành như Symphony 5 sẽ mở ra cơ hội sinh lời bền vững cho nhà đầu tư. ‏

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