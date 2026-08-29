Miền Tây sắp khởi công tổ hợp thương mại - căn hộ cao cấp 1.552 tỷ đồng

Thiên Quân Center được kiến tạo trên nền tảng hợp tác của những đơn vị giàu năng lực. Dự án do Công ty Cổ phần Thiên Quân Center thuộc hệ sinh thái Thiên Quân Group làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiên Quân Land giữ vai trò tổng đại lý phân phối độc quyền, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đảm nhiệm tổng thầu xây dựng và Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) đồng hành tài chính.

Được phát triển trên khu đất 5.260,8m2, dự án sở hữu bốn mặt tiền đắt giá tại Đại lộ Võ Nguyên Giáp, cách Trung tâm hành chính mới TP Cần Thơ chỉ khoảng 600m, ngay tâm điểm giao thoa của các trục giao thông huyết mạch đang giữ vai trò kết nối liên vùng ở cửa ngõ thành phố.

Dự án có tổng mức đầu tư 1.552 tỷ đồng, quy mô 39 tầng nổi và 2 tầng hầm, gồm 648 sản phẩm cao cấp. Theo quy hoạch, từ tầng 1 đến tầng 5 là khu phức hợp thương mại dịch vụ, tầng 6 và tầng 20 dành cho hệ thống tiện ích, tầng 7 đến tầng 37 là căn hộ cao cấp, 2 tầng của dự án là căn hộ duplex và penthouse độc bản.

Thiên Quân Center không chỉ dừng lại ở một chung cư đơn chức năng, mà hướng tới mô hình tổ hợp đa chức năng, nơi không gian sống, mua sắm, dịch vụ vui chơi, giải trí và các tiện ích dành riêng cho cư dân được tích hợp trong cùng một điểm đến.

Mô hình "all-in-one" đã phổ biến ở các đô thị lớn khi giá trị của một dự án không chỉ nằm ở diện tích hay chiều cao mà còn được quyết định bởi khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu trong cùng một công trình.

Tại Cần Thơ, Thiên Quân Center là dự án tiên phong phát triển theo mô hình này, đặt nền móng cho xu hướng hình thành những tổ hợp sống – thương mại quy mô lớn tại miền Tây.

Khi hoàn thiện, khối đế 5 tầng của dự án được kỳ vọng trở thành một trung tâm thương mại – dịch vụ sôi động bậc nhất của thành phố, trong khi khối căn hộ cao tầng là không gian sống riêng tư, biệt lập dành riêng cho giới tinh hoa.

Phối cảnh trung tâm thương mại Thiên Quân Center

Điểm nhấn khác biệt của Thiên Quân Center còn được thể hiện qua ngôn ngữ kiến trúc hiện đại và hình khối vươn cao đầy ấn tượng. Từ nhiều hướng tiếp cận, công trình tạo nên một dấu ấn thị giác rõ nét trên đường chân trời thành phố Cần Thơ, góp phần thay đổi diện mạo đô thị bên sông Hậu.

Đặc biệt từ các tầng cao, tầm nhìn của dự án mở rộng về trung tâm thành phố, cầu Cần Thơ và dòng sông Hậu. Một bên là những hình ảnh sông nước miền Tây hữu tình, nên thơ, một bên là nhịp sống sôi động của một đô thị đang chuyển mình từng ngày.

Thiên Quân Center hiện diện đúng vào thời điểm Cần Thơ đang được định vị rõ nét hơn trong vai trò cực tăng trưởng, đô thị hạt nhân, trung tâm về thương mại, logistics, công nghiệp, giáo dục, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của miền Tây .

Cùng với mạng lưới cao tốc, hạ tầng liên vùng và không gian đô thị ngày càng mở rộng, thành phố cũng cần thêm những công trình có quy mô, chất lượng và dấu ấn kiến trúc tương xứng với vị thế trung tâm vùng.

Sự xuất hiện của những dự án như Thiên Quân Center vì vậy không chỉ bổ sung thêm nguồn cung cho thị trường mà còn đóng góp vào quá trình hiện thực hóa các mục tiêu lớn của TP Cần Thơ, xứng tầm vị thế thủ phủ miền Tây.

Trong vài năm tới, khi nhìn về Cần Thơ từ những tuyến đường cửa ngõ, từ cầu Cần Thơ, thành phố bên sông Hậu sẽ có thêm một dấu ấn trên đường chân trời – Thiên Quân Center .

Liên hệ Tổng đại lý phân phối độc quyền dự án – Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiên Quân Land

Địa chỉ: 171 Nguyễn Tri Phương, Phường Tân An, Thành phố Cần Thơ

Hotline: 0922 42 79 79

Website: https://thienquanland.com/