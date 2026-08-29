Người dân Hà Nội đón tin vui: Sắp có thêm tuyến đường 5.600 tỷ, kết nối với siêu cầu dây văng 12.000 tỷ

Theo UBND TP Hà Nội, chiều 28/8, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026),

Trong số các dự án được khởi công, đáng chú ý có dự án thành phần 2 - Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Dự án có tổng mức đầu tư 5.610 tỷ đồng, chiều dài khoảng 10,7 km, quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 đường song hành.

Phối cảnh dự án thành phần 2 - Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Tuyến đường có điểm đầu tại phường Kiến Hưng, điểm cuối giao với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, khớp nối với cầu Ngọc Hồi.

Tuyến Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ dài khoảng 10,7 km, đi qua các phường, xã gồm Kiến Hưng, Phú Lương, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Thanh Trì và Nam Phù (TP Hà Nội). Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Khi đưa vào khai thác, tuyến đường được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông của Thủ đô, tăng cường liên kết vùng, giảm áp lực cho các tuyến đường nội đô, đồng thời tạo động lực phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và nâng cao giá trị sử dụng đất khu vực phía Nam Hà Nội.

Đáng chú ý, điểm cuối của đoạn tuyến Vành đai 3,5 này sẽ kết nối với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và khớp nối với cầu Ngọc Hồi. Dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu đã được khởi công từ ngày 19/8/2025.

Theo chủ trương được phê duyệt, dự án cầu Ngọc Hồi được chia thành 2 nhóm dự án thành phần, với tổng mức đầu tư khoảng 11.844 tỷ đồng.

Phối cảnh cầu Ngọc Hồi.

Cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu có tổng chiều dài khoảng 7,5 km. Sau khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng cải thiện đáng kể điều kiện giao thông qua sông Hồng, thúc đẩy quá trình đô thị hóa khu vực và chia sẻ lưu lượng với các cây cầu hiện hữu như Chương Dương, Long Biên, Vĩnh Tuy...

Không chỉ tăng cường liên kết vùng giữa Hà Nội và Hưng Yên, cây cầu dây văng này còn được kỳ vọng góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, đồng thời mở ra dư địa phát triển du lịch sinh thái, thúc đẩy giao lưu kinh tế và văn hóa giữa hai địa phương.