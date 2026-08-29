Liên danh CII được chọn làm nhà đầu tư dự án mở rộng Quốc lộ 13 hơn 6.200 tỷ đồng

UBND TPHCM vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 2 nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13. Liên danh gồm CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (CII), Công ty TNHH Đối tác Công tư CII (CII PPP) và CTCP Xây dựng Hạ tầng IMIC được lựa chọn thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT.

Trong liên danh này, nhóm CII tham gia với tỷ lệ 51%.

Phần dự án thực hiện theo hình thức BOT có chiều dài khoảng 5,9 km, tổng mức đầu tư 6.276 tỷ đồng. Theo thiết kế, Quốc lộ 13 sẽ được mở rộng lên khoảng 60 m, với quy mô từ 10-14 làn xe tùy đoạn.

Đáng chú ý, khoảng 3,5 km từ ngã tư Bình Triệu đến khu vực Bình Phước sẽ được xây dựng đường trên cao nằm giữa tuyến, gồm 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h.

Trong khi đó, hệ thống đường song hành phía dưới có quy mô 8-10 làn xe, phục vụ chủ yếu nhu cầu giao thông nội đô, với tốc độ thiết kế khoảng 60 km/h.

Việc tổ chức thành hai tầng giao thông được kỳ vọng giúp tách dòng xe liên vùng với phương tiện di chuyển trong khu vực, hạn chế xung đột tại các nút giao và cải thiện khả năng lưu thông trên tuyến cửa ngõ Đông Bắc TPHCM.

Dự án dự kiến được chuẩn bị đầu tư và thi công trong giai đoạn 2026-2028, hoàn thành và đưa vào khai thác từ đầu năm 2029. Theo kế hoạch được Sở Xây dựng TPHCM công bố giữa tháng 8, công trình nằm trong nhóm dự án dự kiến khởi công dịp Quốc khánh 2/9.

Nếu tính cả phần vốn thuộc trách nhiệm của Nhà nước, tổng mức đầu tư dự án mở rộng Quốc lộ 13 lên tới gần 20.900 tỷ đồng.

Trong đó, TPHCM dự kiến bố trí hơn 14.600 tỷ đồng, chủ yếu dành cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng. Phần BOT trị giá 6.276 tỷ đồng sẽ do nhà đầu tư thu xếp.

Quốc lộ 13 hiện là một trong những tuyến giao thông huyết mạch kết nối TPHCM với khu vực phía Bắc, đồng thời đóng vai trò cửa ngõ đi Bình Dương và Bình Phước cũ.

Riêng đoạn từ cầu Bình Triệu đến ngã tư Bình Phước thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm. Tuyến đường hiện có khoảng 6 làn xe nhưng phải gánh lưu lượng phương tiện lớn từ khu vực trung tâm, TP Thủ Đức cũ và các địa bàn phía Bắc thành phố.

Điểm đầu dự án tại cầu Bình Triệu cũng là khu vực có tính kết nối cao khi liên thông với đại lộ Phạm Văn Đồng – tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn hướng vào trung tâm TPHCM và sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo phương án thiết kế, khu vực này sẽ được tổ chức lại với các hạng mục cầu cạn, hầm chui nhằm tách dòng phương tiện, giảm xung đột giao thông.

Khi hoàn thành, tuyến Quốc lộ 13 mới được kỳ vọng hình thành một hành lang giao thông liên tục từ khu vực trung tâm TPHCM lên phía Bắc, đồng thời tăng khả năng phân tách giữa dòng xe liên vùng và giao thông nội đô.

Đây được xem là một trong những dự án hạ tầng quan trọng nhằm giải bài toán quá tải trên Quốc lộ 13, một trong những trục giao thông cửa ngõ có lưu lượng phương tiện lớn nhất khu vực phía Đông Bắc TPHCM.