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“Ông lớn” Xuân Thiện, T&T, PAGroup cam kết rót 439.000 tỷ đồng vào tỉnh duy nhất Việt Nam có 3 mặt giáp biển

| | Bất động sản

“Ông lớn” Xuân Thiện, T&T, PAGroup cam kết rót 439.000 tỷ đồng vào tỉnh duy nhất Việt Nam có 3 mặt giáp biển

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Cà Mau 2026, Tập đoàn Xuân Thiện, T&T và PAGroup đã ký các biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, khảo sát đầu tư với tổng vốn dự kiến lên tới 439.000 tỷ đồng.

Ngày 28/8/2026, UBND tỉnh Cà Mau đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư Cà Mau năm 2026 với chủ đề “Cà Mau - Cực tăng trưởng mới”.

Tại hội nghị, tỉnh công bố danh mục 96 dự án mời gọi đầu tư trên nhiều lĩnh vực như nhà ở, khu đô thị; năng lượng; du lịch, văn hóa, thể thao; môi trường; giao thông; y tế, giáo dục; thương mại, dịch vụ; nông nghiệp, thủy sản; hạ tầng khu, cụm công nghiệp và khu kinh tế.

Trong số này, 10 dự án năng lượng xanh, năng lượng tái tạo có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 54.597 tỷ đồng.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại hội nghị là việc UBND tỉnh Cà Mau ký 3 biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, khảo sát đầu tư với Tập đoàn Xuân Thiện, Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phương Anh (PAGroup). Tổng vốn đầu tư dự kiến của các dự án lên đến 439.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án với tổng vốn hơn 40.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho đại diện nhà đầu tư (ảnh: UBND tỉnh Cà Mau).

Được biết, Cà Mau là địa phương duy nhất cả nước có ba mặt giáp biển, với chiều dài bờ biển 310 km. Tỉnh có thế mạnh về thủy sản, nông nghiệp, năng lượng, kinh tế biển, du lịch và hệ sinh thái tự nhiên.

Sau hợp nhất tỉnh, Cà Mau đang đứng trước không gian phát triển mới khi nhiều công trình, dự án hạ tầng quan trọng của quốc gia được triển khai trên địa bàn. Trong đó có tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, tuyến đường kết nối ra đảo Hòn Khoai, Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai và dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau.

Các dự án này được kỳ vọng tăng khả năng kết nối Cà Mau với các trung tâm kinh tế trong vùng và cả nước, đồng thời tạo thêm dư địa phát triển cho các lĩnh vực kinh tế của tỉnh.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, địa phương hiện ưu tiên thu hút đầu tư vào 5 nhóm lĩnh vực gồm: kinh tế biển, cảng biển, logistics; thủy sản, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu; năng lượng tái tạo, năng lượng mới; công nghiệp, thương mại, đô thị, dịch vụ; du lịch, nghỉ dưỡng và dịch vụ trải nghiệm.

Cùng với việc xác định các lĩnh vực ưu tiên, Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục và tháo gỡ khó khăn cho các dự án.

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